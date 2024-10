Come Bremer, la Juve ci riprova: colpo dal Torino in estate

La Juve medita un nuovo colpo dal Torino: come fatto in passato con Bremer, i bianconeri mettono nel mirino due giocatori granata. Le ultime

Cristiano Giuntoli sta pensando a come rinforzare la Juve del futuro. La mente dei dirigenti bianconeri è già proiettata ai prossimi colpi di mercato da fare e strizzano con interesse l’occhio in casa Torino. I granata, che fin qui ben si sono comportati nel primo scorcio stagionale, hanno messo in mostra alcuni talenti per nulla male di cui si sta parlando un gran bene. Per loro potrebbe compiersi lo stesso percorso fatto da Bremer.

Il difensore brasiliano, infatti, attualmente ai box per il grave infortunio che lo terrà fermo per i prossimi mesi e il cui rientro è previsto probabilmente nella prossima stagione, aveva cambiato squadra ma non città, passando dal granata al bianconero nell’estate 2022. Il classe ’97 ha continuano così la sua crescita fino ad imporsi come uno dei migliori centrali dell’intero campionato, fino allo sfortunato KO di qualche settimana fa.

Juve-Torino, nuovo colpo in vista? I bianconeri ci riprovano, i dettagli

Adesso ci sono nuovi calciatori in casa granata che interessano il team mercato bianconero e presto potrebbe esserci una proposta da fare ai concittadini. Difficile però che Urbano Cairo possa acconsentire al doppio addio, se non chiedendo una cifra bella consistente.

Ci riferiamo a Saul Coco e Samuele Ricci. Il difensore ex Las Palmas, arrivato nel capoluogo piemontese per sostituire Buongiorno, si sta rivelando un ottimo acquisto e ha già messo a referto due gol oltre ad una serie di prestazioni convincenti. Un centrale col vizietto del gol che ha ben impressionato alle sue prime presenze in serie A. Il classe ’99 potrebbe rappresentare un’ottima alternativa allo stesso Bremer, dando modo al brasiliano di recuperare in modo più tranquillo possibile.

L’altro grande obiettivo è l’ex Empoli, esploso grazie alla cura Vanoli. Il centrocampista non solo è diventato imprescindibile per i granata ma anche per la Nazionale di Spalletti, a gran sorpresa. Il CT nelle gare di Nations League di settembre e ottobre ne ha fatto un perno centrale della sua regia. Il classe 2001 è destinato ad una grande carriera e l’opportunità della Juve potrebbe essere quell’up grade che prima o poi dovrà fare. Come già accennato, però, non sarà facile né convincere Cairo né venire incontro alle sue richieste economiche.