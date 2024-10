Giuntoli bussa a casa Galliani e regala soldi anche al Milan

Cristiano Giuntoli è costantemente al lavoro in sede di calciomercato per cercare di rinforzare la rosa della Juventus ed è già proiettato al 2025.

L’ultimo obiettivo del direttore sportivo della Juventus è in casa Monza con i bianconeri pronti a mettere nel mirino uno dei migliori talenti di questa Serie A.

Dopo un calciomercato spento nel 2023 con pochi colpi e pochi cambiamenti, il 2024 ha segnato una presa di posizione netta da parte della dirigenza della Juventus che ha cambiato moltissimo il proprio organico a partire dall’allenatore. Un processo che continuerà già a gennaio ma che troverà nella prossima estate il momento di massima manifestazione. Giuntoli ha già individuato diversi profili che possano fare al caso della squadra bianconera e nelle prossime settimane prenderà i primi contatti con Adriano Galliani per cercare di assicurarsi una delle stelle del nostro campionato.

Juventus, occhi in casa Monza per il proprio mercato: sorride anche il Milan

La nuova idea di Cristiano Giuntoli è quella di puntare su Daniel Maldini in ottica futura. L’ormai ex calciatore del Milan ha guadagnato anche un posto in nazionale ed è uno dei punti di forza del Monza di Alessandro Nesta. I buoni rapporti tra Giuntoli e Galliani potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare.

Il classe 2001 sta vivendo un’ottima prima parte di campionato con la maglia del Monza che lo ha prelevato a titolo definitivo in estate dal Milan. Un’operazione che è finita nel mirino dei tifosi rossoneri che non hanno gradito la cessione del trequartista, considerato uno dei possibili crack del campionato in ottica futura. Il Milan si è però riservato la possibilità di pareggiare l’offerta della squadra che vorrà acquistarlo ed ha una percentuale di rivendita che si aggira intorno al 50%.

Oltre alla Juventus anche l’Inter segue da vicino il figlio d’arte che potrebbe così passare in una delle rivali storiche del Milan aumentando i rimpianti in casa rossonera. Ausilio lo ha seguito di recente in una delle partite disputate dal Monza ed è pronto a trattare con Adriano Galliani per il suo acquisto in vista dell’estate del 2025.

La Juventus ha deciso di inserirsi nella corsa al talento che ha stregato Luciano Spalletti che gli ha regalato gli ultimi scampoli di partita nel successo ad Udine contro Israele. Tutto dipenderà però da quella che sarà la volontà del Milan che ha ancora di fatto il controllo del cartellino del giocatore. Vero però che la dirigenza rossonera sta facendo piazza pulita degli affari portati a termine da Paolo Maldini e Frederic Massara ed al momento appare difficile un ritorno di Daniel a Milanello.