La Juventus ‘spaventa’ il Real Madrid, clausola aggirata: blitz in città

Calciomercato Juventus, blitz bianconero per vedere da vicino il giocatore. Giuntoli spaventa il Real Madrid. Osservatori già al lavoro

La Juve cerca di spaventare il Real Madrid e non solo. I bianconeri, infatti, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Nicolò Schira, hanno messo in moto i propri osservatori per andare a vedere le prestazioni di un giocatore che sta impressionando nel corso di questa stagione.

Sì, è vero, siamo solamente all’inizio, ma un assaggio delle proprie qualità tecniche lo ha già fatto vedere e proprio in questa settimana ha segnato il suo primo gol in Serie A. Juve e Real Madrid quindi per una corsa a due? No, non è proprio così: nel massimo campionato italiano e non solo ci sono moltissimi club che hanno iniziato a seguirlo da vicino.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Nico Paz

Il profilo è quello del classe 2004 Nico Paz del Como. Un giocatore completo, a quanto pare, sicuramente di un livello altissimo sotto il profilo tecnico. Una settimana da incorniciare, per lui, chiusa iniziata con l’assist a Messi con la maglia dell’Argentina e chiusa con il gol che ha permesso alla squadra allenata da Fabregas – uno che di calciatori tecnici se ne intende – di riprendere il Parma in campionato.

Come si sa il Real Madrid ha una clausola di recompra: il giocatore infatti era di proprietà dei madrileni che conoscendone le qualità hanno deciso di inserire nel suo passaggio in Lombardia la possibilità di riprenderlo senza andare a trattare con nessuno. Però c’è la Juventus, ci sono anche Milan e Napoli in Italia e c’è pure l’Arsenal in Premier League: tutte queste squadre nel corso delle ultime settimane hanno mandato i propri osservatori per vederlo da vicino. Si sa, un giocatore si deve visionare anche nel momento in cui non ha la palla, per capire come partecipa all’azione e se si estranea dal gioco. In tutto questo la concorrenza appare anche abbastanza importante, foltissima, una concorrenza che fa paura. Anche al Real Madrid forse. Ma non più di tanto, siamo onesti.