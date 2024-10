Mazzata Vlahovic, tifosi della Juventus increduli

La Juventus continua ad essere alle prese con la grana Vlahovic. Mazzata in arrivo per i tifosi bianconeri: lo scenario.

Sono giornate intense per il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Il manager, da una parte, ha cominciato a riflettere in vista del mercato estivo e a valutare una serie di possibili innesti da regalare a Thiago Motta: la priorità, in tal senso, consisterà nel prendere un erede di Gleison Bremer ed un attaccante di scorta capace di offrire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik. Al tempo stesso, risulta impegnato nella complicata trattativa riguardante il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic.

Le parti, in questi giorni, hanno avuto modo di continuare ad interloquire calendarizzando un nuovo incontro. La fumata bianca, nonostante i recenti contatti, resta però quanto mai distante. Il problema principale risiede nell’ingaggio percepito dal centravanti, ritenuto eccessivo dalla società e fuori dai parametri economici. Il 24enne, in scadenza il 30 giugno 2026, percepisce uno stipendio da 12 milioni a cui non vorrebbe rinunciare. La Vecchia Signora, dal canto suo, ha messo sul piatto un prolungamento biennale a cifre inferiori (8 milioni di base fissa più vari bonus).

Giuntoli, entro dicembre, conta di avere il quadro chiaro e, soprattutto, una risposta definitiva dal calciatore. La speranza è quella di condurre in porto l’operazione e continuare così insieme ma, per proseguire il matrimonio, servirà un sacrificio da parte di Vlahovic. In caso di fumata grigia, al termine dell’attuale stagione si procederà al divorzio: già fissato, nel frattempo, il prezzo del suo cartellino.

Juventus, mazzata Vlahovic: gelati i tifosi bianconeri

La dirigenza bianconera, dalla partenza dell’ariete serbo, conta di incamerare almeno 35 milioni. Alla corsa si è iscritto l’Arsenal, che da tempo sta monitorando le prestazioni di Vlahovic reputandolo un’ottima punta da consegnare a Mikel Arteta. A raccogliere il testimone da lui lasciato a Torino potrebbe essere Benjamin Sesko, ammirato nell’ultimo turno di Champions League dove ha rifilato una doppietta proprio alla Juventus. Il costo del cartellino è elevato, 60 milioni, e la lista delle pretendenti è quanto mai ampia: lo segue mezza Premier League.

Giuntoli, in ogni caso, non parte battuto ed un tentativo lo farà di certo. Chiara la strategia: per sostituire Vlahovic si prenderà un big e Sesko rientra senza dubbio in questa categoria. Viva, inoltre, l’opzione che risponde al nome di Jonathan David, legato al Lille per altri 8 mesi. Il canadese non intende restare in Francia e ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca della prossima sfida da affrontare. Le valutazioni, alla Continassa, sono in corso. Dipenderà tutto dalla scelta finale di Vlahovic: sarà riduzione dello stipendio o addio? Ancora qualche settimana e lo scopriremo.