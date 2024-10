Arriva il numero 10 per sostituire Bremer: ecco un’altra ‘giuntolata’

Al posto dell’infortunato Bremer potrebbe arrivare un suo connazionale: Giuntoli pesca il jolly dal Sud America e stupisce tutti

Doveva essere una partita di altissimo livello, tra due allenatori con idee diverse e soprattutto approcci diversi. E lo è stata, anche se a livello offensivo si è prodotto comunque poco: Motta batte Baroni grazie a una sfortunata autorete di Gila e regala ai tifosi una vittoria che sa di boccata d’aria fresca.

Una vittoria che, peraltro, certifica la forza difensiva dei bianconeri, alla seconda partita senza il pilastro Bremer. Eppure, la retroguardia regge e non permette ai biancocelesti di dire la loro in termini offensivi. Anzi, Kalulu, tra i migliori ancora una volta, si è preso in mano la difesa portandola a un livello molto più alto.

Questo significa che non si interverrà sul mercato? No, o meglio, Giuntoli ha comunque la necessità di occupare la casella del difensore centrale e accontentare al contempo Motta. Ecco l’idea delle ultime ore.

Juve, Leo Ortiz è il nuovo nome per la difesa

Tanti i nomi presenti sul taccuino di Giuntoli, tanta è la necessita della stessa Juventus di sopperire alla mancanza di Bremer, visto e considerato che altri infortuni potrebbero arrivare nel prossimo tour de force tra Serie A e Champions: insomma, le rotazioni contano eccome e quindi avere un nome in più per la difesa è un bene.

Tra i tanti profili valutati nelle ultime ore, oltre a Kiwior e Beukema, spicca il brasiliano Leo Ortiz, un difensore atipico, considerato dai suoi connazionali come “un numero 10 prestato alla difesa”. Gioca come difensore ma in realtà è un mediano vecchio stile: Luiz Felipe, tecnico del Flamengo, lo ha spostato in difesa concedendogli il ruolo di regista difensivo.

Non parliamo quindi di un difensore naturale, ma di un calciatore in grado di ricoprire anche quel ruolo. Non ha l’età dalla sua parte – ha infatti 28 anni, troppi per la dirigenza bianconera – ma possiede comunque il passaporto italiano e ha avuto già diversi colloqui con altri protagonisti brasiliani che alla Juve ci giocano, come Douglas Luiz, Danilo e lo stesso Bremer.

Dalla terra carioca, il giornalista Andersinho Marques, così come altre fonti, considera l’affare possibile per il prossimo mercato di gennaio: vedremo i movimenti di mercato nelle settimane che arriveranno. Intanto lui coltiva già il sogno di sbarcare in Europa alla “veneranda” età di 28 anni.