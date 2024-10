Giuntoli lo ha fatto di nuovo, Marotta ko: anticipo a gennaio, come Djalo

Il ds Giuntoli è pronto ad un nuovo “sgarro” nei confronti dell’Inter, si gioca d’anticipo: a gennaio come Djalo

La Juventus, seppur con molta sofferenza, riesce ad avere la meglio sulla Lazio con una autorete a cinque minuti dalla fine. I bianconeri, ora, si possono concentrare solo ed esclusivamente al prossimo impegno di Champions League che li vedrà giocare, nuovamente in casa, contro lo Stoccarda.

Soddisfatta la dirigenza in merito al lavoro che sta compiendo Thiago Motta. In primis Cristiano Giuntoli che sta già lavorando e giocando d’anticipo in vista del prossimo calciomercato invernale. L’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza dell’Inter visto che anche loro hanno messo gli occhi su un obiettivo per la difesa. Proprio come successe con Djalo lo scorso gennaio.

Mercato Juve, Giuntoli gioca d’anticipo: tutto su Tah

In attesa del “Derby d’Italia” che si svolgerà sabato 27 ottobre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Juventus, i bianconeri “iniziano” già la sfida. Lo fanno sul mercato. L’oggetto del desiderio porta al nome di Jonathan Tah. Il simbolo del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesco ah fatto capire chiaramente di volersi liberare, a parametro zero, dal suo attuale club.

Sulle sue tracce, però, anche i campioni d’Italia che intendono rinforzare la retroguardia difensiva con il possibile arrivo del 28enne. Marotta è ingolosito all’idea di assicurarsi le sue prestazioni senza sborsare un solo euro. A differenza della Juventus che, però, il difensore gli serve come il pane, nei prossimi mesi, per via dell’infortunio accorso a Bremer (stagione praticamente finita).

Questo è quello che fa sapere la “Gazzetta dello Sport“. Niente rinnovo di contratto, quindi, per il calciatore che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Quella di gennaio potrebbe essere una “classica” e nuova operazione nei confronti dei rivali nerazzurri. Proprio come successe con Tiago Djalo (ora in prestito al Porto).

Di conseguenza, però, il club delle ‘Aspirine’ di regalare il proprio calciatore non ne ha alcuna intenzione. Per il suo cartellino il Leverkusen vuole una cifra che va tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Il classe ’96, inoltre, ha un ingaggio “accettabile” per i top club italiani: percepisce 4 milioni di euro a stagione. La Juventus e l’Inter, però, sono avvisate: sulle tracce del calciatore l’ombra del Bayern Monaco (il difensore fa impazzire il tecnico Kompany) e alcuni club della Premier League.