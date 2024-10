Il bomber scatena la bufera, è successo dopo Juve-Lazio

La partita tra Juventus e Lazio ha scatenato tante polemiche per la direzione di gara di Sacchi: il bomber non ci sta e fa esplodere la bufera

La Juventus è ripartita con il piede giusto in campionato dopo il beffardo pareggio arrivato in casa contro il Cagliari prima della sosta. Nell’anticipo del sabato sera, i bianconeri si sono imposti per 1-0 sulla Lazio grazie all’autogol combinato da Gila e Patric negli ultimi minuti di gioco di una gara pressoché dominata.

Una sfida che la Juventus ha giocato in superiorità numerica dal 24′ per l’espulsione di Romagnoli che ha abbattuto Kalulu che era lanciato a rete. Espulsione che è arrivata dopo l’On Field Review che ha permesso alla Vecchia Signora di dettare il ritmo di gioco e di essere padrona del campo.

Nonostante la superiorità numerica, però, i bianconeri hanno faticato molto nello sbloccare la partita, ma Thiago Motta è rimasto soddisfatto dalla prova dei suoi ragazzi, affermando come non fosse facile segnare ad una squadra così chiusa. La gara, tuttavia, ha scatenato forti polemiche per la direzione arbitrale di Sacchi, soprattutto sponda Lazio, tanto che nel post partita il ds Fabiani si è lamentato con parole dure.

Il ds dei biaoncelesti ha lamentato la mancata espulsione di Douglas Luiz per aver dato un pugno (era una gomitata ndr.) a Patric e mancata uniformità di giudizio. Polemiche alle quali si è unito l’ex bomber biancoceleste Felipe Caicedo che via social ha scatenato una vera e propria bufera.

Juventus-Lazio, esplode la bufera: l’attacco di Caicedo è durissimo

Al termine della partita persa contro la Juventus, la Lazio ha dato sfogo a tutta la sua rabbia per la direzione arbitrale di Sacchi. Il ds biancoceleste Fabiani ha espresso parole molto dure nei confronti degli arbitri e soprattutto del VAR, dichiarando come sia uno strumento del tutto inutile e che vada abolito se usato in questo modo. Il ds ha lamentato anche la mancata espulsione di Douglas Luiz e alle polemiche laziali si è unito l’ex bomber Felipe Caicedo che ha attaccato duramente i bianconeri.

Via social attraverso il suo profilo X, dove è sempre molto attivo, l’attaccante ecuadoriano si è scagliato contro bianconeri e direzione arbitrale senza troppi giri di parole scrivendo: “Ormai giocare 12vs10 è dura”, chiaro riferimento al fatto che l’arbitro Sacchi stesse solo fischiando in favore dei bianconeri.

Le dure parole social di Caicedo non sono piaciute ai tifosi bianconeri che hanno risposto per le rime, affermando come invece l’arbitro abbia fischiato a favore della Lazio quasi tutte le situazioni dubbie. Attorno alle parole dell’ex bomber biancoceleste si è scatenata una vera e propria bufera, ma al di là degli episodi dubbi si può certo dire che la direzione di Sacchi sia stata deficitaria per entrambe le squadre.