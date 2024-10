Pogba e la Juventus, clamoroso rinnovo: “2 milioni all’anno”

Paul Pogba dovrebbe risolvere presto il suo contratto con la Juventus, ma si parla anche di un clamoroso rinnovo a 2 milioni all’anno

Il TAS di Losanna ha dato ragione a Paul Pogba in merito al caso doping che lo vedeva coinvolto, riducendo la squalifica del centrocampista francese da 4 anni a 18 mesi ed ora a marzo potrà tornare a giocare.

Un ritorno in campo che Pogba vorrebbe fare con la Juventus ed in una delle sue ultime uscite lo ha fatto capire a chiare lettere, dicendosi pronto a ridursi addirittura lo stipendio. Tuttavia, le interviste rilasciate dal centrocampista francese non erano state autorizzate dal club bianconero che è andato su tutte le furie e presto gli comminerà una multa salata, cosa che va a complicare i piani di Pogba di tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora.

Inoltre, nel prepartita della sfida vinta contro la Lazio, Cristiano Giuntoli è stato molto chiaro su questa situazione, affermando come la Juventus sia al completo, facendo capire come per Pogba non ci sia più posto. Le parti stanno lavorando in queste settimane per arrivare ad un accordo che porti alla rescissione consensuale del contratto e la Juventus spera di risolvere questa situazione quanto prima.

Nonostante si vada verso la risoluzione, c’è anche chi paventa la possibilità di un clamoroso rinnovo da parte di Pogba a cifre molto ridotte. Ad avanzare tale ipotesi è stato il giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, lasciando sorpresi tutti i tifosi.

Juventus, clamoroso rinnovo per Pogba: Balzarini stupisce tutti

Tramite il proprio canale YouTube, il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini si è espresso sulla situazione Paul Pogba che dovrebbe presto rescindere il suo contratto con la Juventus. Il giornalista, però, ha parlato di una clamorosa possibilità di rinnovo del centrocampista francese con stipendio ridotto, scendendo dagli attuali 8 milioni percepiti a 2 milioni di euro più uno di bonus.

Balzarini ha fatto sapere che uno come Pogba lo terrebbe in rosa a queste cifre e per fargli giocare almeno l’ultima mezz’ora del 50% delle partite della stagione. Per il giornalista, il centrocampista francese può essere ancora utile alla Juventus e secondo lui contro il Cagliari, ad esempio, sarebbe potuto essere decisivo.

Una proposta clamorosa quella di Gianni Balzarini che, però, non è stata accolta positivamente dalla maggior parte dei tifosi bianconeri che ormai considerano al capolinea la seconda avventura di Pogba alla Juventus. Lo stesso pensa il club bianconero che non ha cambiato idea e farà di tutto per rescindere quanto prima il suo contratto, facendo capire al francese che per lui a Torino il tempo è scaduto.