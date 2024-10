Il giustiziere del Milan nel mirino: lo vuole Thiago Motta

Adesso non ci sono più dubbi: il giustiziere del Milan è finito nel mirino della Juve. Lo vuole Thiago Motta che ha già dato l’ok all’affare

La Juventus è proiettata alle prossime campagne di mercato per potenziare ancor di più la rosa a disposizione di Thiago Motta. Netta la differenza tra la prima campagna acquisti di Giuntoli avvenuta nell’estate del 2023 e quella della scorsa, una differenza dettata dalle competizioni disputate dal club (la scorsa stagione non c’erano le coppe europee) e dalla disponibilità economica.

Il vero Giuntoli probabilmente l’abbiamo visto all’opera solo in questa estate e c’è chi è pronto a scommettere che il dirigente abbia appena cominciato. La rosa oggi a disposizione dell’ex tecnico del Bologna è altamente più competitiva e numerosa di quella in mano ad Allegri l’anno scorso. Nelle prossime sessioni di mercato però ci sarà da fare i conti anche con i giocatori attualmente in rosa che mirano a chiedere un sostanzioso aumento.

Nuovo colpo per la Juve, Thiago Motta lo vuole: i dettagli

Una situazione che rispecchia quella andata in scena la scorsa stagione con Chiesa e Rabiot, ormai nota che riguarda l’intera vecchia guardia: i big chiedono di più in sede di rinnovo mentre la nuova politica della società punta a risparmiare sul monte ingaggi. Niente stipendi faraonici, non ci sono deroghe. Per questo il prossimo a fare le valige potrebbe essere Dusan Vlahovic!

Il bomber serbo, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 e al momento la fumata bianca è lontana. Ecco perché la società si sta già guardando intorno. Se non dovesse rinnovare, andrebbe trovato il nuovo titolare dell’attacco bianconero e Giuntoli ha già messo nel mirino il papabile sostituto dell’ex Fiorentina. Si tratta di Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen, fresco giustiziere del Milan in Champions League.

Il nigeriano è seguito anche dall’Inter ma la Juve potrebbe muoversi in anticipo per battere la concorrenza. Il classe 2000 ha un grande seguito, sono tanti i club che lo vorrebbero ingaggiare e, dopo aver vinto la prima storica Bundesliga con il Bayer Leverkusen, la prossima estate può essere quella dei saluti, specialmente se non dovesse esserci il bis di qualche trofeo importante. Giuntoli lo segue con estremo interesse e sogna di regalarsi il secondo Victor nigeriano acquistato in carriera, dopo aver già portato Osimhen in passato al Napoli.