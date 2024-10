Juve, che sacrificio: scambio per Daniel Maldini

Il nome di Daniel Maldini è sempre più caldo per quello che riguarda il calciomercato con il figlio d’arte che è finito nel mirino di diverse squadre italiane e non.

Salutato il Milan in estate per passare a titolo definitivo al Monza, il centrocampista offensivo sta trovando la giusta continuità con la maglia biancorossa tanto da guadagnarsi la convocazione in nazionale da parte di Luciano Spalletti.

Per quello che riguarda il calciomercato sono molte le squadre che sono sulle sue tracce. In estate, oltre al club gestito da Adriano Galliani, anche Lazio ed Atalanta hanno messo nel mirino il classe 2001 che ha deciso poi di tornare a Monza dove aveva fatto molto bene durante la seconda parte della scorsa stagione. L’ottimo avvio in campionato ha però attirato l’attenzione di diverse big tra cui Inter e Juventus con i bianconeri che sarebbero pronti a proporre uno scambio per cercare di assicurarsi il cartellino di Daniel Maldini.

La Juventus mette sul piatto uno scambio per Daniel Maldini

Pur di arrivare a Daniel Maldini la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Samuel Mbangula, giovane attaccante belga che sta trovando spesso spazio alla corte di Thiago Motta. Una scelta che porterebbe i bianconeri a versare comunque un conguaglio economico in favore del Monza.

Una delle sorprese di questo inizio di campionato in casa Juventus è proprio Samuel Mbangula. Calciatore classe 2004, spesso presente nell’under 21 belga, ha saputo conquistare la fiducia di Thiago Motta durante il precampionato, venendo utilizzato in più di un’occasione dal primo minuto. Un giocatore che sta dimostrando di dare la giusta affidabilità mostrando anche ampi margini di miglioramento.

L’intenzione della Juventus è quella di mettere sul piatto il suo cartellino e circa 8 milioni di euro per arrivare all’acquisto a titolo definitivo di Daniel Maldini. Un affare che però non appare semplice per via delle clausole inserite nel contratto del figlio di Paolo al momento dell’acquisto del suo cartellino da parte del Monza dal Milan. I rossoneri, infatti, hanno voluto mantenere una sorta di controllo sul calciatore, avendo delle facilitazioni per provare a riportarlo a Milanello.

Al momento del passaggio a titolo definitivo al Monza, il Milan ha voluto mantenere la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta per avere la prelazione sul calciatore in caso di nuova cessione. Oltre a questo i rossoneri incasseranno circa il 50% dalla prossima rivendita del ragazzo, una percentuale che permetterebbe al club meneghino di riportare a Milanello Daniel Maldini alla metà del prezzo.