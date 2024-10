La Juve non vuole aspettare, il colpo si chiude subito

La Juventus ha già preso la sua decisione. Nessun dubbio per la dirigenza che vuole chiudere l’affare quanto prima

Juventus come sempre protagonista delle indiscrezioni di mercato. Si avvicina la riapertura dei trasferimenti a Gennaio e i bianconeri, con tutta probabilità, interverranno per acquistare un nuovo rinforzo in difesa che possa sopperire, almeno numericamente, all’assenza di Bremer.

Il grave infortunio al ginocchio subito dal difensore brasiliano nel corso del match di Champions contro il Lipsia ha privato Motta di uno dei titolarissimi. Giuntoli ha escluso immediatamente un intervento sul mercato per acquistare un difensore svicolato, rimandando il tutto a Gennaio.

“L’infortunio di Bremer ci fa pensare che il mercato di gennaio ci possa pensare che il mercato di gennaio ci possa regalare delle opportunità ma è una finestra complessa e bisogna vedere come si comporteranno i ragazzi“, queste le dichiarazioni di Giuntoli sul pre partita di Juventus-Lazio che lasciano presagire comunque l’arrivo di un nuovo innesto in un reparto dove si sta imponendo, partita dopo partita, uno degli acquisti estivi dei bianconeri.

Juventus, nessun dubbio: si punta all’acquisto a titolo definitivo

Il riferimento va ovviamente a Pierre Kalulu. Arrivato quasi in sordina dal Milan in prestito con diritto di riscatto, il difensore transalpino si è preso subito il posto da titolare in difesa anche prima del ko di Bremer. L’ex rossonero ha inanellato una serie di prestazioni davvero convincenti tanto da diventare un motivo ulteriore di critica da parte dei tifosi del Milan alla dirigenza del club, colpevole di aver ceduto Kalulu troppo frettolosamente.

In effetti, considerando il rendimento in quest’inizio di stagione dei difensori centrali del Milan (Gabbia escluso), qualche rimpianto nella tifoseria è inevitabile anche se, va detto, almeno per la stagione scorsa il contributo di Kalulu in rossonero è stato quasi nullo per una serie di infortuni.

Infortuni ora definitivamente superati. Il Kalulu attuale sembra quello dell’annata Scudetto del Milan, un difensore insuperabile in coppia con Tomori e incisivo anche nelle incursioni dalle retrovie come dimostrato in Juve-Lazio con l’inserimento che ha causato l’espulsione di Romagnoli. Se il rendimento del difensore dovesse mantenersi su livelli simili, la Juventus non può non procedere al suo acquisto a titolo definitivo.

Kalulu può diventare un calciatore della Juve grazie al diritto di riscatto fissato a 14 milioni, un vero e proprio affare anche considerando le potenzialità dell’investimento per un difensore ancora giovane (24 anni) e ancora con ampi margini di crescita. I tifosi della Juve lo hanno già eletto a nuovo idolo. Ora sta a Giuntoli accontentarli e portare Kalulu in bianconero a lungo.