Da Zirkzee a Mister X, scambio improvviso: la Juve ha fatto all in

Calciomercato Juventus, da Zirkzee a Mister X: dopo ieri sera è evidente che davanti i bianconeri hanno dei problemi. Si cerca la soluzione

Ad un certo punto con l’uscita di Vlahovic – che sicuramente serviva ancora per una partita come quella di ieri, per far salire la squadra o almeno cercare di farlo – è stato evidente a tutti, come se ce ne fosse ancora bisogno, che alla Juventus manca un vice del serbo.

Dentro la rosa di Thiago Motta, questo, è un buco davvero enorme e non si può oggettivamente fare finta di nulla. Tant’è che da un poco di tempo si parla anche di quelli che possono essere gli innesti da fare nel prossimo mese di gennaio. In attesa di Milik, che comunque dopo il rientro avrà bisogno di tempo per rimettersi in moto, serve un giocatore che possa dare fiato a Vlahovic. E questa mattina, durante la trasmissione TiAmoCalciomercato, in onda su Youtube sul canale di calciomercato.it, si è parlato appunto di questo.

Calciomercato Juventus, ecco le soluzioni

“La Juve ha bisogno di un vice Vlahovic già a gennaio, ma per Giuntoli non c’è un budget a meno di cessioni” ha detto Maurizio Russo. Che poi ha messo insieme quattro profili con annesse formule per le operazioni.

“Quattro i possibili profili: uno scambio con un giocatore italiano come Lucca; un bomber in saldo come Calvert-Lewin in scadenza a giugno con l’Everton; un’occasione di mercato come Lukebakio visti i problemi economici del Siviglia; un big in prestito secco come Zirkzee, per il quale il Manchester United sembra aver aperto a tale soluzione per rilanciarlo”. Insomma, quattro elementi che potrebbero fare al caso della Juventus senza svenarsi più di tanto sotto il profilo economico anche perché, a quanto pare, di soldi non è che ce ne siamo tantissimi. E allora ecco che sta a Giuntoli trovare la formula, ovviamente seguendo quelle che sono le indicazioni di Thiago Motta sulla questione. Il profilo ideale ovviamente per il tecnico sarebbe quello dell’olandese che lo scorso anno a Bologna lo ha portato in Champions League. Ma nonostante il Manchester, come detto, abbia aperto all’addio in prestito, appare difficile. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane.