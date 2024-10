Dal Milan alla Juventus, operazione folle: “Licenziato”

Dal Milan alla Juventus, una operazione giudicata folle. Non si fatto attendere i commenti sui social: “Licenziato”

Milan e Juventus ottengono due importanti vittorie nell’ultima di campionato. Anche se, per entrambe, a dir poco sofferte per i modi in cui sono giunte. Le due squadre, però, si sono rese protagoniste anche nell’ultima sessione del calciomercato estivo. In particolar modo per una operazione che ha visto sorridere i bianconeri.

Ed, allo stesso tempo, fatto storcere il naso ad un bel po’ di supporters rossoneri che non hanno capito affatto il motivo di questa operazione. Ovviamente stiamo parlando di Pierre Kalulu che, da quasi esubero con il ‘Diavolo’, è diventato un punto di riferimento per la retroguardia difensiva di Thiago Motta.

Sui social network, infatti, sono in molti che ancora si chiedono come abbia potuto la “Vecchia Signora” acquistare, a quanto pare senza problemi, un calciatore che potesse fare la differenza. Soprattutto come sia stato possibile che il Milan abbia rinforzato, una sua rivale storica, con la cessione di un calciatore con ampi margini di miglioramento.

Dal Milan alla Juve, Kalulu è la fortuna di Motta: Pistocchi furioso

In merito ad un post pubblicato da “OptaPaolo“, il giornalista Maurizio Pistocchi ha voluto evidenziare come Kalulu si sia adattato alla grande negli schemi del suo allenatore. Lo ha fatto sul suo account ufficiale di “X” in cui ha voluto lanciare una vera e propria frecciatina nei confronti della dirigenza rossonera. Un grafico che non lascia spazio ad alcun dubbio.

La sua frase non ha bisogno di altre spiegazioni: “Chi ha dato il via libera alla cessione alla Juventus andrebbe licenziato per infedeltà” con tanto di emoticon di non approvazione. I dati per il classe 2000 parlano chiaro: dal primo match da titolare, in campionato, il calciatore ha effettuato più movimenti palla al piede in Serie A. Ne ha totalizzati ben 53. In questo momento sta sostituendo, alla grande, l’infortunato Bremer che ha rimediato la rottura del crociato.

Padrone della difesa insieme al suo compagno di reparto, Federico Gatti. All’occorrenza il francese può essere spostato anche sulla fascia destra (come faceva Pioli in rossonero). Insomma, una fortuna non da poco per Motta che può contare su un vero e proprio “motorino” in mezzo al campo. Ed anche per gli stessi tifosi che continuano a ringraziare il Milan per questa cessione che, a dire il vero, continua ancora a spiazzare.