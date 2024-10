Prima la clausola, poi parametro zero: succede di tutto alla Juve

La Juventus riflette sulle prossime mosse di mercato, cambiamento di scenari per un giocatore importante nello scacchiere bianconero

Situazione in costante movimento, alla Juventus, per proseguire sulla scia di quella rivoluzione voluta in estate dai piani alti della società. Orchestrata dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli e che si è basata sull’arrivo di Thiago Motta in panchina, per avviare un nuovo ciclo tecnico, con tanti cambiamenti nella rosa. Uno stravolgimento che però è solamente nella sua fase iniziale e vivrà di sicuro altre tappe fondamentali.

Siamo già di fronte a una Juventus molto diversa rispetto a come la conoscevamo, che sul campo sta provando a costruirsi nuove certezze. Per ora, i risultati di questo inizio di stagione per i bianconeri sono discreti e la speranza è che la crescita di Thiago Motta e soci possa continuare. In vista, però, c’è un mercato di gennaio dove il club intende ancora essere protagonista, anche per necessità, vista la situazione infortuni piuttosto preoccupante.

Per adesso, è una Juventus che sta tenendo botta, ma sa che se vorrà competere fino in fondo per tutti i traguardi dovrà rinforzarsi ulteriormente. Nel mirino, almeno un paio di acquisti in inverno, con un difensore e un attaccante nel mirino, per ovviare agli infortuni di Bremer e Milik. Se la situazione lo permettesse, poi, Giuntoli potrebbe anche tentare un altro colpo sugli esterni, difensivi o offensivi.

Vanno poi considerate eventuali situazioni in uscita. E da questo punto di vista, i riflettori sono puntati su un giocatore in particolare che era una colonna della vecchia Juventus, ma oggi è alquanto in difficoltà.

Juventus, svolta Danilo: le sta provando tutte

Danilo ha perso la centralità che aveva negli anni scorsi. Il brasiliano è stato inizialmente confinato in panchina da Thiago Motta, ora per l’emergenza sta giocando un po’ di più ma con un rendimento non all’altezza.

Tutti motivi che potrebbero sancire il suo addio a fine stagione, o anche prima. Ma il giocatore vuole giocarsi tutte le sue carte per rimanere a Torino. E come riportato da Giovanni Albanese della ‘Gazzetta dello Sport’, vuole venire incontro al club. Nello specifico, vorrebbe rimuovere la clausola di rinnovo automatico sul suo contratto, che scatterebbe al 50%+1 delle presenze. In questo modo, facendo parlare soltanto il campo per la sua permanenza, anche se in estate andrà a parametro zero.