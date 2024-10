Thiago Motta batte i pugni: lo vuole per gennaio

La Juventus è pronta ad accontentare Thiago Motta che ha già fatto alla dirigenza un nome per il calciomercato invernale.

Buon cammino da parte della Juventus che tra campionato e Champions League sta riuscendo a mantenere un certo passo. Merito della squadra messa su dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ma anche dell’allenatore Thiago Motta che sta confermando di essere uno dei migliori tecnici in giro per il continente.

Per la società l’ex Bologna sta rappresentando a tutti gli effetti un valore aggiunto e visto che le cose vanno a gonfie vele, sarà premura dei piani alti bianconeri accontentare il proprio mister. Motta ha le idee chiare e siccome sa che il futuro si costruisce oggi, è già pronto a formulare alla propria dirigenza una richiesta ben precisa: obiettivo per gennaio dichiarato da parte della Vecchia Signora che spera non lasciarsi sfuggire l’acclamato talento.

Alla riapertura del calciomercato non manca mai molto e il tecnico ha utilizzato questi mesi per fare il punto della situazione. La rosa è di livello ma manca ancora qualcosa, specialmente a causa dei diversi infortuni che in questo avvio di stagione stanno falcidiando la Juve. Per questo a gennaio si tornerà a fare trattative.

Calciomercato Juventus, lo vuole Motta: tutti i dettagli

E a quanto pare l’intenzione della Juventus è quella di accontentare il proprio tecnico che tanto bene sta facendo, se il colpo verrà messo a segno allora l’obiettivo potrebbe diventare lo scudetto. Secondo gli esperti l’allenatore bianconero non vede l’ora di riabbracciare il suo pupillo Joshua Zirkzee, cercato in estate da mezza Serie A ma poi finito al Manchester United.

Dove, tra l’altro, non sta giocando quanto avrebbe sperato. Appena 8 presenze, consumate raramente da titolare e quasi mai per tutti e 90 i minuti in campo, per il bomber olandese che sarebbe felice di ritrovare il passo dell’anno scorso grazie proprio al suo ex allenatore. Goal all’esordio e rendimento che piano piano è andato scemando per il classe 2001 che a gennaio potrebbe essere messo nella lista dei possibili partenti.

Cessione in prestito in vista da parte dei Red Devils che appaiono in procinto di cambiare nuovamente volto. Zirkzee è arrivato pochi mesi fa per una somma totale di circa 42 milioni di euro, soldi spesi per il suo cartellino, ma questo non dovrebbe rappresentare un grande impedimento per gli inglesi che prima di tutto sperano di che l’olandese possa ritrovare la condizione. Alla Juve i presupposti per tornare a fare bene ci sarebbero tutti. In casa United si riflette sul suo futuro.