Bocciato dopo otto partite: non lo salta quasi mai

Il ko contro lo Stoccarda in Champions League ha lasciato l’amaro in bocca in casa Juventus con i bianconeri che ora vedono allontanarsi la possibilità di conquistare un posto tra le prime otto della classifica.

La Juventus deve fare i conti con un momento non ottimale di uno dei suoi pezzi pregiati della rosa con un calciatore bianconero che è finito nel mirino della critica.

La sconfitta giunta negli ultimi minuti della partita di Champions League contro lo Stoccarda rischia di pesare molto nella corsa ad un posto tra le prime otto per la Juventus. Dopo il successo giunto negli ultimi minuti contro la Lazio, il morale della squadra di Thiago Motta ha subito una brutta botta vedendo perdere l’opportunità di allungare nella classifica della competizione europea. A preoccupare i tifosi della Juventus è lo stato di forma di uno dei giocatori più importanti della rosa, fortemente criticato già dopo la partita vinta contro la Lazio.

Juventus, bocciato un big: duro attacco in diretta tv

Non sta vivendo un ottimo momento di forma Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus che in questa prima parte di stagione è riuscito a mettere a segno solamente un gol, in Champions League. Ancora a zero lo score in campionato con Ivan Zazzaroni che lo ha aspramente criticato dagli studi di Pressing a Mediaset.

Il direttore del Corriere dello Sport ha avuto parole dure per il talento turco della Juventus: “Per me è un giocatorino. Se guardo Yildiz e penso a Totti spero che Francesco possa tornare in campo a 48 anni. Quando aveva 20 anni saltava gli avversari con sei giri attorno e poi gli passava sotto. Yildiz non salta mai l’uomo. Ha tutto il tempo per crescere, ha delle qualità ma oggi è un giocatore ancora che non mi dà garanzie. Ha 19 anni ed è giusto che la Juventus investa su di lui”.

Massimo Mauro ha poi rincarato la dose del collega usando parole dure nei confronti del talento bianconero: “Mi sembra troppo prevedibile quando riceve la palla lì sulla sinistra e mi sembra un Chiesa uscito male. Parole dure per un classe 2005 che ha messo in mostra tra Juventus e nazionale tutte le sue qualità ma che al momento fatica a trovare continuità.

L’occasione per il riscatto arriva però già nel weekend con Yildiz che dovrà provare a trascinare i propri compagni nella partita contro l’Inter che è già la prima sfida scudetto della stagione.