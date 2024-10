Zirkzee tra Milan e Juventus: svolta definitiva, sì al nuovo club

Zirkzee tra Milan e Juventus: svolta definitiva per il futuro dell’attaccante olandese del Manchester United. Ha già detto sì al nuovo club

Un attaccante. E chissà, magari potrebbe essere per davvero Zirkzee. La Juventus a gennaio dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, fare due innesti. Il primo in difesa, come sappiamo, per andare a sopperire all’assenza di Bremer che ha chiuso in anticipo la sua stagione; il secondo lì davanti, perché Vlahovic da solo non regge. E non può reggere.

In estate si è parlato molto di Zirkzee, che poi sappiamo benissimo dov’è andato a finire: in Premier League, al Manchester United, ma il suo avvio di stagione è stato molto al di sotto delle aspettative. Non solo per delle colpe sue, ovviamente, ma anche per quelle della sua squadra che lotta come al solito dentro un’annata terribile. Allo United le cose non vanno bene sin dal giorno in cui è andato via Alex Ferguson che, inoltre, è stato licenziato del tutto pochi giorni fa: il suo ruolo di ambasciatore è solo un ricordo.

Zirkzee alla Juve: il Milan è alle spalle

In estate ci ha provato il Milan, con una certa insistenza, prima di rendersi conto di non voler pagare quelle commissioni altissime in aggiunta ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Zirkzee sarebbe andato a Milano, ma con la Juve nel cuore, perché c’è Thiago Motta in bianconero, il tecnico che lo ha fatto esplodere.

E secondo le informazioni che sono state riportate da Tuttojuve.com, Zirkzee vorrebbe tornare in Italia per unirsi con Thiago Motta. Già a gennaio e magari in prestito, perché questa potrebbe essere la formula, almeno per il mercato di riparazione, adottata da Giuntoli. Dalle parti di Manchester ci stanno pensando, soprattutto per cercare di dare la possibilità al giocatore di ritrovare quel sorriso che sembra perduto. E allora ecco che nelle prossime settimane potrebbero iniziare ad essere intavolati quei discorsi di preparazione ad un assalto. Sarebbe un colpaccio, indubbiamente, uno di quello che possono ribaltare le sorti di un campionato. Sperando che la Juve, a gennaio, sia ancora in corsa.