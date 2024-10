La Juventus ha scelto: tutto sull’ex Inter a gennaio

La Juventus è a caccia di rinforzi in vista di gennaio dopo gli ultimi infortuni che hanno dimezzato la rosa: i bianconeri puntano tutto sull’ex Inter

Gennaio si avvicina e con esso anche la sessione invernale di mercato dove i club cercheranno di risolvere i problemi venuti fuori in questa prima parte di stagione e rendere le proprie rose maggiormente competitive.

Una sessione di mercato dove ci si aspetta una Juventus protagonista, considerato che i bianconeri si sono trovati in questi mesi spesso in difficoltà a causa degli infortuni. Thiago Motta non ha mai potuto puntare sulla rosa al completo, perdendo pezzi importanti e vedendo le sue scelte di formazione condizionate. Per questo motivo, la dirigenza bianconera interverrà sul mercato in modo da dare al proprio allenatore una rosa più profonda e dargli maggior possibilità di scelta.

Lo ha fatto capire chiaramente anche il ds Cristiano Giuntoli che ha rivelato come a gennaio andrà preso per forza di cose un difensore. Il grave infortunio patito da Gleison Bremer contro il Lipsia, che terrà fuori il brasiliano per quasi tutta la stagione, è stato un colpo durissimo per la difesa bianconera ed urgono rinforzi considerato che Danilo non offre più le giuste garanzie.

Il ds bianconero si è messo subito al lavoro e sono già tanti i profili sondati da lui e dal suo team. Tra questi vi è quello dell’ex Inter Milan Skriniar che sta vivendo una situazione difficile al Paris Saint-Germain ed ha aperto ad un trasferimento nella prossima sessione di mercato.

Juventus, difensore cercasi: c’è Skriniar nel mirino

Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, la Juventus ha messo nel proprio mirino Milan Skriniar in vista di gennaio per sopperire alla mancanza di Bremer che sarà certamente out per quasi tutta la stagione. Lo slovacco sta giocando pochissimo in Francia al Paris Saint-Germain e sarebbe felice di tornare in Italia dove è stato uno dei migliori difensori del campionato vestendo la maglia dell’Inter.

Skriniar sarebbe il sostituto perfetto di Bremer e, inoltre, economicamente sarebbe un’ottima operazione per la Juventus che potrebbe portare il difensore a Torino anche con la formula del prestito. Il Paris Saint-Germain non lo considera incedibile e potrebbe aprire alla cessione con questa formula, ma l’unico problema è rappresentato dall’alto ingaggio dello slovacco che percepisce attualmente 9 milioni di euro a stagione.

La Juventus dovrebbe quindi sperare in un aiuto da parte dello stesso PSG che dovrebbe accollarsi più della metà dell’ingaggio dello slovacco per permettergli di trasferirsi a Torino. L’operazione, dunque, sembra complicata, ma i bianconeri puntano molto sulla volontà di Skriniar di voler lasciare Parigi per riportarlo in Serie A