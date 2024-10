Rifiuta la Juventus, 6 milioni all’anno per fare la riserva

La Juventus continua a riflettere sul mercato. Emersa una complicazione che rischia di cambiare i piani di Giuntoli: il rifiuto è netto.

Continuano ad essere tante le problematiche da gestire per Thiago Motta. Dopo la sconfitta subita in Champions League (la prima stagionale) per mano dello Stoccarda, ora la concentrazione della Juventus è interamente rivolta al big match di domenica contro l’Inter ma, nell’occasione, il tecnico dovrà fare a meno di Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Assenze che si aggiungono a quelle di Gleison Bremer e di Arek Milik. Emersa, inoltre, una particolare complicazione legata al mercato che rischia di cambiare in termini concreti i piani della società.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, alla luce del prolungato stop del polacco (si rivedrà a dicembre), a gennaio ha intenzione di portare a Torino un centravanti di comprovata qualità, capace di far respirare Dusan Vlahovic e fornire un buon contributo in zona offensiva. Il casting, volto ad individuare il rinforzo più adatto, è scattato da tempo. Il preferito del manager risponde al nome di Jonathan David, legato al Lille fino al 30 giugno 2025. Il canadese, autore di 10 reti e 2 assist nelle 15 partite finora affrontate, non intende rinnovare ed ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della prossima sfida da affrontare.

La Vecchia Signora si è iscritta alla corsa, valutando l’idea di anticipare l’operazione ad inizio anno ed offrire un conguaglio economico ai francesi così da battere la folta concorrenza. Qualche contatto tra le parti è andato in scena tuttavia difficilmente la trattativa si concluderà in maniera positiva. Il 24enne, infatti, pare orientato a restare al Lille fino al termine della stagione per poi trasferirsi a parametro zero in un top club straniero: parliamo del Barcellona.

Juventus, il colpo sognato da Giuntoli salta: pronti 6 milioni

I blaugrana sono alla ricerca di un’alternativa di Robert Lewandowski, ovvero di un attaccante che accetti di buon grado di fare panchina e poi entrare nel momento del bisogno. David, in blaugrana, non sarebbe quindi titolare ma questo scenario non sembra impensierire più di tanto il giocatore. Tutt’altro. Stando a quanto riportato dal portale ‘Elnacional.cat’, le interlocuzioni sono scattate: David, tramite il suo agente, ha chiesto un ingaggio da 6 milioni tutto compreso, con il Barcellona che appare disposto a garantirglielo.

L’inserimento ed il conseguente affondo degli spagnoli costituisce una brutta notizia per la Juventus, che dovrà obbligatoriamente spostare altrove il proprio mirino. L’alternativa a David è Arnaud Kalimuendo del Rennes, che Motta conosce molto bene avendolo allenato in passato nell’Under 19 del Paris Saint Germain.