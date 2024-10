Vlahovic saluta la Juve a gennaio: il nuovo 9 costa oltre 70 milioni

Calciomercato Juventus: clamorose le notizie che arrivano dall’Inghilterra. Vlahovic via a gennaio e Giuntoli ha già trovato l’erede da oltre 70 milioni

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juve già a gennaio? Non lo sappiamo, è difficile (oseremmo dire impossibile), ma se le cose per il rinnovo contrattuale dovrebbero mettersi male, allora nulla è da escludere.

Almeno questo è quello che dicono dall’Inghilterra, precisamente caughtoffside.com, che fa un quadro attorno al centravanti bianconero, legandolo ovviamente a quell’interesse dell’Arsenal che è noto a tutti. I Gunners hanno drizzato le antenne capendo che ci potrebbero essere degli intoppi per la firma del nuovo contratto. E siccome il serbo, classe 2000, è da sempre un pallino di Arteta, non viene escluso un possibile interesse, forte, con annessa offerta da circa 60 milioni di euro, per i prossimi mesi. Ma perché questa accelerata improvvisa? Anche questo viene spiegato nell’articolo. E andiamo a scoprire i motivi.

Vlahovic via a gennaio, la Juve su Sesko

L’altro interesse dell’Arsenal era per Sesko del Lipsia. Fresco di firma sul rinnovo con annessa clausola rescissoria, i londinesi hanno capito che il centravanti che contro la Juventus ha fatto due gol in Champions League, è entrato nei radar di Giuntoli appunto per andare a sostituire Vlahovic. Arteta ha capito che ci potrebbero essere delle serie difficoltà quindi per il cartellino del centravanti che gioca in Germania, non solo per quella che sarebbe la volontà della Juve di prenderlo, ma anche perché su di lui ci sono diverse squadre europee.

Quindi Giuntoli si starebbe già muovendo per il nuovo attaccante, quello che dovrebbe arrivare nel caso le trattative con Vlahovic non dovessero andare per il vergo giusto. E il profilo è bello importante, quello di Sesko, che già era entrato nel mirino del Milan, in Italia, ma non solo, anche del Manchester United in Premier League. Proprio quel Manchester United che ha in rosa Zirkzee, l’altro uomo accostato ai bianconeri soprattutto perché in panchina c’è Thiago Motta, il tecnico che lo ha lanciato e che lo ha fatto esplodere. Che intreccio.