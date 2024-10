Futuro alla Juve, l’annuncio di Yildiz manda in tilt i tifosi: così cambia tutto

Futuro alla Juventus: in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Yildiz ha anche parlato di quello che potrebbe succedere. Tifosi bianconeri spaventati

Domani c’è Inter-Juve. La partita dell’anno, quella più sentita e che in parte potrebbe già indirizzare la stagione. E il match di San Siro sarà il primo da assoluto protagonista di Kenan Yildiz.

Il numero 10 della Juventus, nel tardo pomeriggio di domenica e almeno stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere schierato da Motta alle spalle di Vlahovic: quindi in un ruolo più centrale che, probabilmente, si addice di più a quelle che sono le sue caratteristiche tecniche. E questa mattina il fenomeno bianconero ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in vista ovviamente del match più sentito della stagione.

Futuro alla Juventus, l’annuncio di Yildiz

Sul momento poco brillante che sta attraversando ha detto questo: “Nel calcio capitano questi momenti, noi lavoriamo duramente per uscire da questo periodo e io faccio del mio meglio per fare gol e offrire di più alla squadra. Dobbiamo essere perseveranti per tornare a fare buone prestazioni. Noi siamo la Juventus” ha detto.

Poi, parlando delle differenza tra Motta e Allegri ha continuato in questo modo: “Un nuovo allenatore porta sempre una boccata di aria fresca, io però avevo un buon rapporto anche con Allegri. Motta è positivo e ci aiuta a migliorarci, è una persona di cuore che vuole sempre vincere, come me. Abbiamo un rapporto scherzoso, quando mi vede mi dà sempre una pacca sulla spalla”. E infine il futuro, con l’annuncio che mette paura ai tifosi bianconeri. “Spero di avere una grandissima carriera qui, ma il futuro non si può prevedere. Sono consapevole di quanto il club creda in me e lo apprezzo molto, per questo cerco di dare il massimo”, ha concluso il turco che, insomma, non dà nessuna certezza, o quasi, per il suo proseguo a lungo termine in bianconero. Poi, a completare l’opera, gli hanno anche spiegato che la linguaccia alla Del Piero è nata proprio a San Siro: “Non lo sapevo, spero di ripetermi”.