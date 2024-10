La Juventus sotto attacco: pioggia di offerte, l’affare si complica

La Juventus di Giuntoli e Motta è ad un bivio: idee chiare da parte del club che pronto a formulare un’offerta folle.

Settimana complicata per la Juventus che sabato scorso ha battuto di misura, grazie ad un autogoal, una Lazio in dieci uomini e che martedì ha invece fatto il suo primo passo falso in Champions League. Sconfitta casalinga per 1-0 contro lo Stoccarda che brucia ai bianconeri.

Soprattutto perché domenica alle 18:00 si torna in campo in un match tutt’altro che banale. Derby d’Italia a San Siro per la compagine di Thiago Motta che nel weekend sfiderà l’Inter in un match che ha già il sapore di lotta per il titolo. Insomma, periodo delicato per la Vecchia Signora che quando il 2024 sta per concludersi ha deciso di tornare a pensare nuovamente al futuro.

Il tecnico e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sono riuniti in quest’ultimo periodo e sono tornati a parlare della rosa e del calciomercato. A gennaio le trattative riapriranno e qualcosa si muoverà, in entrata ma anche in uscita. Nel frattempo, c’è un giocatore in particolare che da questa stagione si è trasformato nell’oggetto del desiderio di diversi club.

Calciomercato Juventus, via in estate: offerta da urlo

Il nome è quello di Kenan Yldiz, estero d’attacco e trequartista classe 2005 indicato come uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama calcistico europeo. La Juventus se n’è accorta per prima ma adesso anche gli altri club si sono fatti stregare. Uno su tutti? L’Aston Villa del direttore sportivo Monchi che sarebbe felicissimo di consegnare il gioiello turco alla propria società.

Gli inglesi di Unai Emery stanno andando benissimo in Champions, al momento sono primi nel girone unico insieme al Liverpool, e si stanno confermando anche in Premier League. In caso di conferma nell’Europa che conta e qualora dovessero andare avanti nel torneo già quest’anno, l’Aston Villa avrebbe i soldi necessari per affondare il colpo. Monchi, rivelano diverse fonti, ha perso la testa per il gioiello della Juve ed è pronto a fare follie per acquistarlo.

La Juve, forte della situazione, non lo lascerà andare in cambio di pochi milioni di euro. Si stima che la Vecchia Signora valuti il diciannovenne nato in Germania, ma di passaporto turco, qualcosa come 60/70 milioni di euro. Soldi che i Villans sarebbero pronti a mettere sul piatto prima degli altri, presto potrebbe partire una vera e propria asta nei confronti di Yildiz. La trattativa non si chiuderà a gennaio ma eventualmente in estate, davanti a tale offerta la dirigenza bianconera potrebbe vacillare.