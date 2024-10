Partite rinviate d’ufficio: UFFICIALE, il campionato è in ginocchio

Partite rinviate d’ufficio: adesso è anche UFFICIALE: il campionato è totalmente nel caos e non ci sono date disponibili

Il maltempo ha vinto di nuovo. E dopo il rinvio di Bologna-Milan altri match sono stati posticipati. Diciamo che la decisione del sindaco di Bologna di far slittare la partita che si sarebbe dovuta giocare oggi in Emilia ha fatto scattare un po’ di polemiche. Che non si placheranno facilmente.

In tutto questo ovviamente c’è stato anche il pugno duro della società rossoblù, che non ha accettato la possibilità di giocare a campo neutro per evitare che un calendario, già congestionato, possa diventare ancora più difficile. Niente da fare, comunque, la soluzione non è stata trovata e nessuno giocherà oggi. Così come nessuno giocherà, tra oggi e domani, nemmeno in Piemonte.

Partite rinviate, è UFFICIALE: la decisione

Sì, anche in Piemonte, in questo caso con una nota ufficiale apparsa sul sito del comitato regionale che comprende anche la Valle d’Aosta, si è optati per una soluzione importante. Niente partite, né oggi e nemmeno domani.

Questo il comunicato ufficiale che dispone il rinvio: “Il consiglio direttivo del Comitato, tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche degli ultimi giorni e viste soprattutto le abbondanti piogge previste per il 26 e il 27 ottobre sia in Piemonte che in Valle d’Aosta, ha optato per il rinvio in toto, viste le già tante richieste di rinvii nelle varie categorie, dalle Giovanili Provinciali e Regionali, Maschili e Femminili, fino al mondo della Scuola Calcio e delle Prime Squadre. Restano invece in programma le gare di venerdì 25 ottobre e di lunedì 28 ottobre, salvo eventuali decisioni legate alle previsioni meteorologiche del momento. L’attività riprenderà nel weekend di sabato 2 e domenica 3 novembre, ma non slitteranno i calendari, come specificato nell’ultimo comunicato: al momento quindi le giornate saranno da ricalendarizzare durante la settimana o in un weekend dove non sono previste partite”. Nemmeno è arrivato l’inverno che già succede questo. Speriamo che non succeda in futuro, altrimenti sarà difficile, per tutti, riuscire ad andare avanti.