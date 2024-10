Allegri pronto a tornare: spunta un’ipotesi a sorpresa in Serie A

Massimiliano Allegri può tornare ad allenare in Serie A: spunta un’ipotesi a sorpresa per l’allenatore toscano, è nel mirino di una big

Il secondo ciclo sulla panchina della Juventus è stato, senza troppi giri di parole, disastroso per Massimiliano Allegri che, pur portando a casa la Coppa Italia, è stato comunque esonerato al termine della passata stagione.

Un esonero che ha fatto male al tecnico toscano che ora è alla ricerca di una panchina che gli possa permettere di riscattarsi dopo 3 anni pieni di critiche e pochissime gioie. Allegri è convinto di poter dire ancora alla sua nonostante qualcuno pensi che il suo tempo lo abbia fatto e sta solo aspettando arrivi l’occasione giusta per ritornare in pista.

Nelle ultime settimane, Allegri è stato accostato con forza al Manchester United che ha messo sotto esame Erik ten Hag. Nonostante le voci di esonero, il tecnico olandese è rimasto alla guida dei Red Devils fino ad oggi e l’allenatore toscano non sembra più voler aspettare il club inglese. Inoltre, Allegri sarebbe restio ad andare in Premier League ed aspetta una chiamata dalla Serie A. Chiamata che potrebbe arrivare da parte di una big, ovvero la Roma che pure non sta vivendo una stagione esaltante.

Roma, idea Allegri: il tecnico toscano può tornare in Serie A

Niente Inghilterra per Massimiliano Allegri che potrebbe presto tornare a sedersi su una panchina di Serie A. L’ex tecnico della Juventus ha rifiutato mesi fa un’offerta del Benfica e non vuole più attendere il Manchester United, decidendo di aspettare una chiamata dall’Italia. Nel mirino del tecnico toscano c’è ora la Roma che potrebbe presto contattarlo per affidargli la propria panchina.

Sebbene abbia ottenuto un successo nell’ultima sfida di Europa League, Ivan Juric continua a convincere poco la dirigenza giallorossa e soprattutto i tifosi che vorrebbero un tecnico con maggior esperienza a guidare una squadra come la Roma. Allegri è sempre stato nei pensieri del club giallorosso e qualora le cose precipitassero anche per Juric, quasi sicuramente l’allenatore livornese sarebbe il primo tecnico che i capitolini contatterebbero.

Allegri spera molto nella chiamata da parte della Roma che gli consentirebbe non solo di continuare ad allenare in Serie A, ma anche di sedersi ancora una volta sulla panchina di una big del nostro campionato. Dopo aver allenato Milan e Juventus, l’allenatore toscano accetterebbe di buon grado la sfida romana per provare a vincere e a lasciare il segno anche lì, riscattando così il suo nome dopo gli ultimi difficili anni.