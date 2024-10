Infortuni a raffica per la Juventus: un altro big getta la spugna

Infortuni a raffica per la Juventus. Il momento è questo e sembra si debba continuare a convivere con la sfortuna ancora a lungo. E Thiago Motta fa la conta degli abili ed arruolati.

L’attuale è una fase della stagione della Juventus che la può marcare in maniera decisa. Un momento in cui si affrontano, e si affronteranno, sfide importanti. La prima, e più sentita, è lo scontro diretto contro l’Inter, con una rosa già di per sé non completa alla quale si è unita la cattiva sorte che l’ha privata di pezzi importanti.

Dalla sfida di Lipsia, in Champions League, Thiago Motta ha visto via via assottigliarsi il numero di elementi a sua disposizione. Il gravissimo infortunio di Gleison Bremer è soltanto la punta dell’iceberg della malasorte bianconera. Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e per ultimo anche il criticatissimo Douglas Luiz hanno finito per essere ‘sgraditi’ ospiti del JMedical. Ogni gara sembra dover obbligatoriamente aggiornare la lista degli indisponibili e se a questi nome si aggiunge anche il misterioso lungodegente Arek Milik, il quadro è pressoché completo. In una situazione che presenta tali aspetti diventa complicato per Thiago Motta stilare per due volte consecutive un medesimo undici. E San Siro sarà l’ennesima conferma di questo andazzo.

Infortuni a raffica per la Juventus: si ferma anche Federico Gatti

Nei momenti di difficoltà le cattive notizie pare abbiano l’abitudine di darsi appuntamento. E così a brutta notizia se ne aggiunge un’altra. Un doloroso rosario all’apparenza interminabile.

Michele De Blasis, sul suo profilo X, ha voluto fare chiarezza riguardo le condizioni fisiche di un’altra importante pedina a disposizione di Thiago Motta: Federico Gatti. “Da qualche settimana Federico Gatti è alle prese con una noia muscolare“, problema che ha impedito al tecnico bianconero di utilizzare con maggiore frequenza il difensore di Rivoli. Un problema fisico peraltro già portato alla luce dal commissario tecnico Luciano Spalletti alcune settimane fa. Federico Gatti è comunque nell’elenco dei convocati di Thiago Motta in vista della sfida di San Siro.

Se è vero che la fortuna è cieca, la sfortuna sembra aver trovato la sua casa alla Continassa.