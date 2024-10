Inter-Juventus, che botta: mega contratto da 14 milioni a stagione

Inter-Juventus, che botta. E’ il giorno del Derby d’Italia, un gara di fondamentale importanza, soprattutto per la formazione di Thiago Motta, ma il pensiero sembra rivolto altrove.

L’appuntamento è per le ore 18.00, stadio San Siro: Inter-Juventus. Basta questo, senza aggiungere altro. La sfida più attesa dell’anno dai due popoli di tifosi più numerosi, e rivali, d’Italia.

Una sfida che potrà dire poco ai fini della lotta scudetto poiché siamo soltanto alla nona giornata di andata, ma le risposte che usciranno dal campo, intorno alle ore 20.00, potranno segnare l’immediato cammino delle due squadre, soprattutto quello della Juventus. Non vi è dubbio, infatti, come sia la formazione di Thiago Motta ad essere sfavorita in questo scontro diretto, e non soltanto perché gioca in trasferta. La sfida con l’Inter assume sempre molteplici significati e, in molti casi, si prolungano naturalmente fuori dal campo. Inter-Juventus è anche Beppe Marotta-Cristiano Giuntoli e le sfide passate, presenti e future da giocarsi sul terreno del mercato.

Inter-Juventus, che botta: Jonathan David è ‘impagabile’

Inter-Juventus ed il gioco delle coppie: Inzaghi-Motta, i fratelli Thuram, Lautaro-Vlahovic fino a Marotta-Giuntoli.

Chissà cosa passerà nella loro mente al momento della stretta di mano. Gennaio-giugno saranno sessioni di mercato che li vedranno spesso l’un contro l’altro armati. A partire dalla sfida per Jonathan David. Classe 2000, nato negli Stati Uniti ma con cittadinanza canadese, il centravanti del Lille, è obiettivo dichiarato dei due club italiani e di un’altra mezza dozzina di top club europei. L’Atletico Madrid di Diego Simeone è soltanto l’ultima prestigiosa vittima del bomber del Lille, nonché un altro club in fila per lui.

Il suo contratto con il club della Ligue 1 scadrà il 30 giugno 2025. Già a gennaio potrebbe, però, pre-accordarsi con un altro club. Si potrà pertanto acquisire in estate a parametro zero ma le richieste economiche del classe 2000 canadese non sono per tutti. Le cifre ipotizzate da elgoldigital.com terrorizzano il duo Marotta-Giuntoli: 12-14 milioni di euro netti annui. Questa la richiesta di ingaggio del ‘puntero’ canadese. Viene in mente il monoscopio RAI che fino attorno agli anni ’90 annunciava la fine delle trasmissioni.

Quelle di Inter e Juventus per Jonathan David.