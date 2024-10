Juve-Chiesa, svelato il retroscena: bufera tra le parti

Federico Chiesa ha lasciato la Juventus in estate ma, adesso, spunta il clamoroso retroscena: è stata bufera con la società bianconera

Sono stati mesi tormentati quelli che Federico Chiesa ha vissuto durante l’estate. Il divorzio dalla Juventus, un addio che ha sorpreso in tanti e per sua stessa ammissione anche l’attaccante classe ’97 che per 12 milioni di euro si è trasferito al Liverpool. La Serie A ha perso uno dei suoi grandi talenti che, tuttavia, sta facendo enorme fatica ad imporsi in Premier League.

3 presenze, una manciata di minuti ed 1 unico assist all’attivo. Un bottino magrissimo quello del figlio d’arte che, nonostante le critiche, l’anno scorso aveva portato a casa 10 gol e 4 assist in 37 apparizioni agli ordini di Massimiliano Allegri. Adesso, la situazione è cambiata. Chiesa è un discorso chiuso per la Juve che è andata avanti, puntando su Nico Gonzalez e Francisco Conceicao sulle fasce. Ma cosa ha spinto il club e l’attaccante a salutarsi, accantonando il rinnovo oltre il 2025? Al di là delle questioni contrattuali, pare esservi un altro incredibile motivo.

Il giornalista Mirko Di Natale, ai microfoni di ‘TvPlay.it’, ha parlato di Federico Chiesa e del chiacchieratissimo addio dell’esterno classe ’97 avvenuto in estate. Ora è al Liverpool ma, intanto, il retroscena dipinto dal noto giornalista è decisamente clamoroso. C’è molto di più dietro all’addio di Chiesa alla Juventus: ecco tutta la verità.

Chiesa-Juve, addio e retroscena: tifosi a bocca aperta

Mirko Di Natale è arrivato quindi a specificare quelli che sembrerebbero essere stati alcuni dei motivi che hanno convinto la Juventus a lasciar partire l’ala genovese nello scorso calciomercato estivo. E no, non si tratterebbe soltanto di questioni economiche. Anzi.

“Con la Juventus non c’era stata solo una questione contrattuale ma anche in modi con cui Federico era ritornato dall’infortunio non li avevano convinti del tutto dal punto di vista atletico e soprattutto dal punto di vista mentale“. Il giornalista spiega, nel dettaglio, quale sia stato il problema che ha poi portato al raffreddamento dei rapporti tra il calciatore e i vertici bianconeri: c’entra proprio il suo rientro in campo dopo il guaio al ginocchio.

“Mi è stato racconto che Chiesa, spesso, esagerava nelle troppe precauzioni che prendeva durante gli allenamenti. Magari sentiva un dolorino, un acciacchino e comunque finiva per non allenarsi bene“. Una questione atletica ma anche psicologica, la paura di rifarsi male dopo il gravissimo infortunio uno dei motivi che ha portato al divorzio e alla discussa – e discutibile – cessione al Liverpool per appena 12 milioni di euro.