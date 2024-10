La Juve lo strappa all’Inter: proposta choc per il vice Vlahovic

La Juve lo strappa all’Inter. Anche nel giorno del Derby d’Italia è il mercato a fare la voce grossa e a conquistare le prime pagine dei giornali.

E’ l’appendice più dolente della Juventus, fin dalla scorsa estate. Dusan Vlahovic, si o no. Dusan Vlahovic ed il suo vice. Il fronte offensivo bianconero ha visto arrivare importanti profili nel ruolo di esterno come Francisco Conceicao e Nico Gonzalez, ma ha lasciato scoperto il ruolo di alternativa, valida, al centravanti serbo.

In tale contesto si inserisce il non chiaro problema legato all’infortunio di Arek Milik. Un infortunio che ha impedito all’attaccante di prendere parte al Campionato Europeo di Germania con la sua Polonia. Peccato, si è detto allora, ma nessun problema per la Juventus che lo ritroverà poco dopo l’inizio del raduno fissato al 10 luglio. Da giugno di Arek Milik soltanto poche, e cattive, notizie. Un’altra operazione e prossimo appuntamento fissato al 2025. Niente di più concreto.

La Juve lo strappa all’Inter: lo consiglia Trezeguet

Al momento, e perlomeno fino a gennaio, Thiago Motta ha soltanto Dusan Vlahovic come terminale offensivo. Occorre, necessariamente, trovare il profilo giusto da affiancare al classe 2000 serbo.

Cristiano Giuntoli ha, ovviamente, diverse opzioni sul tavolo. Qualità tecniche, adattabilità tattiche alle non semplici esigenze di Thiago Motta e non ultima, anzi, la variante economica, faranno pendere la bilancia su un profilo anziché su un altro. Non si sa fino a che punto il direttore tecnico della Juventus ascolti i consigli per gli acquisti provenienti dall’esterno. Ma se un nome viene proposto da uno dei più grandi attaccanti della storia della Juventus il tutto ha un ‘peso’ diverso.

David Trezeguet ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati di casa Juve anche un nome papabile come vice-Vlahovic. Re David non ha dubbi: “Come vice Vlahovic prenderei Colidio, il 2000 del River Plate, ex Inter“. Il 24enne Facundo Colidio ha il passaporto italiano e quella adattabilità immediata degli argentini al campionato italiano che lo pongono in cima alla lista dell’ex fuoriclasse francese. Cristiano Giuntoli pare battere altre strade ma David Trezeguet va comunque ascoltato. Sempre.