Ambasciator Giorgio Chiellini: accordo ‘criptico’ e nuova partnership ufficiale

Ambasciator Giorgio Chiellini: l’ex difensore della Juventus inizia a muoversi in ambienti ufficiali. Era presente per la nuova partnership

Giorgio Chiellini da un po’ di settimane è diventato un dirigente della Juventus. Ci voleva, un uomo della sua statura morale, dentro il club. E ieri sera, Chiellini, era a San Siro per seguire da vicino la sua squadra nella sfida contro l’Inter.

Il 24 ottobre scorso, però, Giorgio, era nel Principato di Monaco, all’evento organizzato da zondacrypto, una delle più importanti piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate in Europa e che è già in attivo delle collaborazioni in Italia non solo con Juventus, ma anche con Atalanta, Bologna e Parma. L’occasione è stata quella per lanciare un altro accordo appunto col Monaco. Chiellini era presente nella veste di “Ambasciatore della leggenda del calcio”.

Ambasciatore Chiellini, ecco l’accordo

“Nel corso della serata, è stata ufficializzata anche la partnership di zondacrypto con l’AS Monaco, alla presenza del CEO del club Thiago Scuro, andando ad ampliare ulteriormente la presenza della piattaforma nel settore sportivo” si legge nella nota.

Przemysław Kral, CEO di zondacrypto ha commentato in questo modo: “Siamo entusiasti di celebrare il listing del token ZND sugli exchange in un contesto così prestigioso. Questa serata non rappresenta solo un traguardo per noi di zondacrypto, ma anche l’opportunità unica di consolidare il nostro rapporto di fiducia con la nostra community e le aziende leader nel settore finanziario. Celebrare questo evento con tutti voi e il nostro ambassador Giorgio Chiellini è motivo di grande orgoglio, e sottolinea ancora una volta il nostro impegno costante verso l’innovazione e la crescita, nel mondo delle criptovalute. Siamo convinti che il token ZND possa aprire nuove strade per gli investitori e contribuire a un ecosistema finanziario più accessibile e inclusivo. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questo viaggio, e siamo appena all’inizio”.