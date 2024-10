Giuntoli ha scelto l’attaccante e il difensore: uno adesso, l’altro a giugno

Una mossa di mercato a gennaio, l’altra a giugno: un difensore e un attaccante per la Juventus, ecco che cosa è intenzionato a fare Giuntoli nelle prossime finestre di trasferimenti

Coltiva grandi ambizioni in questa stagione la Juventus, anche se per i bianconeri il percorso non si sta rivelando facile. Era prevedibile che il nuovo ciclo avrebbe presentato delle complicazioni in campo, dovendo ribaltare tutta la prospettiva calcistica a livello di gioco e di filosofia di costruzione della squadra. E infatti, le sensazioni sulla squadra di Thiago Motta sono altalenanti.

Momenti di ottime trame di manovra, alcuni lampi di calcio spettacolo, una ottima solidità complessiva, ma anche altre situazioni in cui si fa fatica ad alzare i ritmi ed essere realmente efficaci. Con in più una ulteriore problematica a sparigliare le carte, la situazione infortunati che sta riducendo non poco le rotazioni a disposizione del tecnico e dunque ne sta condizionando le scelte.

Il risultato è che un po’ in tutti i reparti, al momento la coperta è piuttosto corta. Specialmente in difesa e in attacco, dove pesano le assenze di Bremer e Milik. Motivo per il quale, sarà una Juventus che per il momento dovrà tenere duro il più possibile, per poi fiondarsi sul mercato invernale alla ricerca di alcuni innesti. Cosa su cui il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è già al lavoro.

Il dirigente bianconero ha già realizzato una vera e propria rivoluzione in estate, ma il suo lavoro non è finito. Ed è prevedibile che nel prossimo futuro ci saranno delle mosse già determinate nella sua mente. Una strategia ben precisa tra il colpo in difesa e quello in attacco.

Juventus, il doppio piano di Giuntoli su David e non solo: rivelazioni in diretta

Ne ha parlato nello specifico il giornalista di ‘Sport Mediaset’ Gianni Balzarini, intervenuto sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’. Spiegando come, al momento, le idee di Giuntoli siano piuttosto chiare, ma andranno valutate anche alla luce degli eventi.

“La premessa è che si vuole verificare come rientra Milik a dicembre per poter essere usato a gennaio – ha dichiarato – L’incognita è grandissima, la Juventus non potrà permettersi di aspettare molto. Mi aspetto un intervento in attacco, Lucca è un profilo che piace, ma trattare con l’Udinese non è mai facile. David invece va aspettato per giugno, ma non verrebbe per fare il vice a Vlahovic“.

Sul colpo difensivo: “La Juventus proverà fino all’ultimo per Ortiz del Flamengo. I brasiliani possono chiedere anche più di 15 milioni di euro, ma in difesa la coperta è davvero corta e qualcosa serve”.