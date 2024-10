Ha fatto innamorare Thiago Motta, assalto alla nuova stella della Serie A

Idee chiare da parte di Thiago Motta che ha già individuato il prossimo rinforzo della Juventus: il fenomeno è già in Serie A.

Se c’è un allenatore in Serie A che più degli altri ha saputo valorizzare i calciatori avuti a disposizione, quello è sicuramente Thiago Motta. L’ex centrocampista della Nazionale, oggi tecnico, lo ha fatto vedere benissimo al Bologna e sta continuando ad ottenere risultati in tal senso anche a bordo della Juventus.

Per questo la società sembra pronta ad accontentare anche la sua prossima richiesta. Motta è stato chiaro: in Italia c’è un talento che sarebbe felicissimo di crescere lui personalmente e pare proprio che il club farà di tutto pur di accontentarlo. Riuscire a chiudere il colpo oggi significa accaparrarsi il talento del futuro. In bianconero, poi, troverebbe tanti altri giovani top player con i quali crescere al meglio.

Basti pensare a Kenan Yildiz, calciatore sul quale la Juve e il tecnico hanno puntato molto e che già oggi è uno dei profili più interessanti e richiesti del continente che giusto ieri ha dato spettacolo contro l’Inter. Ecco, la Vecchia Signora spera di regalare al suo nuovo oggetto del desiderio un percorso simile. Con questa promessa si fa davvero difficile dire di no.

Calciomercato Serie A, Thiago Motta lo vuole alla Juventus

Anche se al Como ha tutto ciò di cui ha bisogno, da un allenatore pronto a valorizzarlo ad una piazza con grandi ambizioni, per Nico Paz il salto di qualità sembra inevitabile. Il suo nome è Nicolas Paz, ma tutti lo chiamano semplicemente Nico, è del 2004 e la scorsa estate si è unito alla compagine di Cesc Fabregas. Il suo trasferimento dal Real Madrid Castilla è costato appena 6 milioni di euro e oggi vale almeno tre volte tanto.

20 milioni potrebbero infatti bastare per convincere il Como a cedere quello che per molti è la vera rivelazione del campionato. Già 8 partite giocate, da assoluto protagonista, per lui che si è anche tolto la soddisfazione di aver già segnato il suo primo goal in Italia. Difficilmente dimenticherà la marcatura al Parma dello scorso 19 ottobre, goal che tra l’altro è valso un punto d’oro per la classifica.

Oggi Nico Paz ha stregato tutti, in particolare Thiago Motta che sarebbe assolutamente lieto di inserirlo nel suo centrocampo. Il giovane spagnolo può giocare dietro gli attaccanti ma anche in linea mediana, predilige avere il pallone tra i piedi e impostare la manovra ma anche dal punto di vista atletico e fisico ha qualità certamente importanti. Insomma, con lui in rosa la Juve avrebbe un giocatore moderno, duttile e che presto potrebbe rivendere a peso d’oro.