Inter-Juventus, contatto su Yildiz al limite dell’area: nessuno se n’è accorto

Inter-Juventus: l’arbitro Guida ha oggettivamente fatto bene. Ma c’è un contatto che macchia la prova del direttore di gara. Nessuno se n’è accorto

Una partita bellissima. Ma il calcio è sicuramente un’altra cosa. Certo, Inter-Juventus di ieri sera rimarrà negli occhi di moltissimi tifosi bianconeri che hanno visto un gruppo vivo, vivissimo, che si è tenuto a galla in un momento complicato e difficile, e che ha ripreso i nerazzurri che rischiavano di dilagare.

Il Dna Juve, in poche parole, è venuto fuori anche grazie a quell’Yildiz capace di segnare una doppietta in pochissimi minuti che hanno permesso a Motta di uscire con un punto da San Siro. Un punto che ad un certo punto sembrava insperato. I bianconeri ovviamente, come tutte le squadre devono migliorare, ma in questo articolo parliamo di un episodio che forse avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Inter-Juventus e quel contatto galeotto

Nei giorni scorsi si è parlato molto del colpo che Douglas Luiz ha dato a Patric nel finale della gara contro la Lazio, che secondo alcuni tifosi dell’Inter avrebbe meritato la prova tv perché non visto dal direttore di gara. Al Var invece non hanno rivelato la pericolosità della cosa, quindi non ci sono stati interventi. Si è aperto un finimondo, con polemiche che, come al solito, quando gioca la Juventus o per meglio dire quando c’è la Juve di mezzo, vanno oltre.

Bene, ieri sera, un contatto tra Dumfries e Yildiz al limite dell’area di rigore che forse avrebbe meritato un intervento del direttore di gara c’è stata, e nessuno se n’è accorto. Non ci sono state polemiche né nell’immediato né alla fine del match, ma i tifosi della Juventus che lo hanno visto, magari anche rivedendo i minuti finali di quel match palpitante, lo hanno ovviamente e giustamente messo in evidenza e hanno messo in evidenza, soprattutto, il racconto diverso rispetto a quello che è quando di solito gioca la Juventus. Vabbè che gli juventini sono abituati a tutto questo, però c’è sempre un limite a tutto. E la sensazione, pure, è che sia stato superato da tempo.