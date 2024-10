Occasione da sogno, Giuntoli pronto al super affare per il 2025

Giuntoli sta provando a realizzare un vero e proprio colpaccio per il 2025: contatti in corso, i tifosi incrociano le dita.

Gli infortuni che in questa prima parte di stagione hanno colpito duramente la Juventus hanno spinto Giuntoli a sondare di nuovo il mercato in vista di gennaio. Nell’intervista rilasciata prima della gara contro la Lazio il ds bianconero ha fatto capire che se ci sarà qualche occasione da cogliere il club non si tirerà indietro. Tuttavia, oltre alla finestra di mercato invernale, la Juve guarda con molta attenzione anche al prossimo anno.

Giuntoli ha ormai tracciato la strada: i profili su cui la Juve vuole puntare sono giovani e possibilmente già con un certo bagaglio di esperienza (magari accumulata in Europa). Tuttavia il Football Director bianconero tiene monitorati anche giocatori che andranno in scadenza nel 2025 e al momento non sembrano intenzionati a rinnovare con il proprio club di appartenenza.

Tra questi c’è Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca che può vantare un’imponente struttura fisica. Il 2024 è stato un anno fantastico per il 28enne, che ha collezionato i suoi primi trofei con le ‘Aspirine’: oltre al titolo in Bundesliga sono infatti arrivati anche i successi in Coppa di Germania e in Supercoppa di Germania. L’unica delusione è quella rimediata a Euro 2024 con l’eliminazione della sua Germania ai quarti contro la Spagna.

Super colpo Giuntoli: può arrivare a zero nel 2025

Tah ha un contratto con il Bayer Leverkusen fino al 30 giugno 2025: il club tedesco ha provato di tutto per convincere il giocatore a proseguire insieme ma i suoi piani sono diversi. L’ex Fortuna Dusseldorf e Amburgo ha infatti informato la dirigenza della sua intenzione di cambiare aria. Stando a quanto riportato da Sky Deutschland in prima fila ci sarebbe il Bayern Monaco, ma alcuni rumors parlano proprio di un contatto tra Tah e la Juventus.

Giuntoli sta andando a caccia di un difensore che possa ulteriormente migliorare il reparto arretrato e il profilo del 28enne di Amburgo sembra essere davvero l’ideale. Per la Juve si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio anche in chiave spogliatoio. Thiago Motta ha certamente bisogno anche di uomini di grande esperienza: proprio come Tah, che ha alle spalle 32 presenze con la Nazionale tedesca e ha disputato anche una finale di Europa League con il Bayer Leverkusen (persa contro l’Atalanta).

Giuntoli dovrà comunque vedersela con una concorrenza molto agguerrita: oltre al Bayern, infatti, sul difensore delle ‘Aspirine’ ci sarebbe anche l’Inter. Marotta è il re dei parametri zero e da tempo ha messo nel mirino il difensore tedesco: si profila una nuova sfida Inter-Juve.