Chiesa di nuovo in Serie A: annuncio bomba ufficiale del tecnico del Liverpool in conferenza stampa. Le parole fugano ogni dubbio

L’avvio di stagione con il Liverpool non è stato dei migliori per Federico Chiesa. Dopo qualche presenza, sicuramente promettente per quello che era riuscito a dimostrare, come al solito è stato più il tempo passato fuori che dentro al campo.

I problemi fisici lo attanagliano e il fatto di non aver fatto la preparazione estiva pesa, eccome, quando ti appresti ad affrontare un campionato che fisicamente richiede tanto come quello inglese. Ed è anche per questo che si è parlato di un possibile ritorno in Serie A, magari in prestito (ovviamente questa era l’unica formula che circolava) per non perdere praticamente un anno. Ma oggi Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani in Carabao Cup contro il Brighton. E, a precisa domanda appunto sul futuro di Chiesa, ha risposto in questo modo.

Chiesa di nuovo in Serie A: l’annuncio di Slot

Si discute anche in Inghilterra, infatti, di un possibile ritorno di Chiesa nella massima serie italiana nei prossimi mesi. E a Slot è stato chiesto proprio questo. Intanto il tecnico si è soffermato sulla condizione fisica del calciatore: “Quello che voglio fare è recuperarlo al massimo” ha detto e poi rispondendo alle voci di mercato si è espresso in questi termini.

“Non ci ho mai pensato”. Quindi, non c’è nessuna possibilità, almeno per ora, che Chiesa possa tornare a giocare in Italia nei prossimi mesi. Federico è l’unico innesto importante della squadra inglese nella sessione estiva del mercato e da quelle parti non hanno evidentemente nessuna intenzione di cederlo. Rimarrà alla corte di Slot, a lottare per una maglia da titolare nel momento in cui tornerà in uno stato di forma accettabile. Niente Serie A: si guarda solamente avanti alla nuova avventura. Che no, non è iniziata al meglio c’è da dirlo, ma siamo solo all’inizio e tutto da qui a giugno è possibile.