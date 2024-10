Giuntoli non può più aspettare: ce ne sono tre

La Juventus continua a riflettere in vista della sessione invernale del mercato. Giuntoli è scatenato: nel mirino ci sono 3 giocatori.

Proseguono a vele spiegate, in casa Juventus, le riflessioni relative alla sessione invernale del mercato. I numerosi infortuni registrati in questa prima parte della stagione, infatti, hanno ridotto di molto le opzioni di scelta di Thiago Motta e, più in generale, la competitività della rosa. Da qui la volontà, da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di riattivarsi e rimettersi al lavoro al fine di individuare adeguati rinforzi da portare a Torino ad inizio anno.

La priorità principale consisterà nel prendere un centravanti di scorta, capace di far rifiatare Dusan Vlahovic quando necessario e di fornire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik. Il polacco, ancora out per colpa dell’infortunio subito ad inizio giugno, salvo sorprese a gennaio cambierà aria: tre, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, gli eventuali sostituti al vaglio del manager. Uno di loro risponde al nome di Arnaud Kalimuendo, che Motta conosce molto bene avendolo allenato ai tempi dell’Under 19 del Paris Saint Germain. Il 22enne nelle 8 gare finora disputate ha messo a referto 3 gol ed un assist, dimostrando di possedere notevoli doti tecnico-atletiche.

Giuntoli apprezza molto anche Lorenzo Lucca, andato a segno 6 volte negli 11 incontri a cui ha partecipato tra Serie A e Coppa Italia. Il classe 2000, sotto la gestione di Kosta Runjaic, è migliorato a livello esponenziale rispetto all’ultima annata dimostrando di essere pronto a calcare palcoscenici più prestigiosi. Nel mirino della Vecchia Signora, infine, c’è un attaccante a lungo inseguito in estate, trasferitosi in una big della Premier League ma caduto, con il passare delle settimane, in disgrazia.

Juventus, Giuntoli scatenato: ne segue 3 in vista di gennaio

Parliamo di Joshua Zirkzee, scivolato indietro nelle gerarchie del Manchester United. L’ex Bologna aveva iniziato nel migliore dei modi l’avventura nella Terra d’Albione, siglando la rete decisiva per battere al debutto il Fulham. In seguito, però, l’olandese ha fornito un rendimento altalenante, al punto da perdere i gradi di titolare: nelle ultime 3 gare di campionato è partito inizialmente dalla panchina, entrando soltanto a pochi minuti dal fischio finale.

Le continue esclusioni dalla formazione iniziale ha generato nubi sul futuro di Zirkzee, per il quale si sta iniziando a parlare di un possibile ritorno in Italia. La Juventus si è iscritta alla corsa e, a stretto giro di posta, proverà a farsi avanti proponendo un prestito fino a giugno. La palla, ora, passa ai ‘Red Devils’. Giuntoli, in ogni caso, non vuole farsi trovare impreparato: le soluzioni alternative non mancano. Il budget a disposizione è ridotto ma un colpo verrà comunque effettuato.