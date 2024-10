Il bomber arriva in prestito: ora l’affare è ad un passo

La Juventus si avvicina a grandi passi all’acquisto del nuovo bomber: può arrivare in prestito, trattativa verso la chiusura

Se in difesa la Juventus si è dimostrata solida, eccezion fatta per le ultime due uscite dove ha subito più del previsto, in attacco la musica è ben diversa per i bianconeri che, escludendo il derby contro l’Inter, hanno fatto fatica a segnare.

Davanti come unica punta Thiago Motta ha il solo Vlahovic a disposizione considerato che Milik è ormai fuori da inizio stagione a causa dell’infortunio patito prima degli Europei e c’è l’urgenza di rinforzare il reparto offensivo. Considerate le tante competizioni a cui partecipano i bianconeri, proseguire solo con Vlahovic unica punta potrebbe essere deleterio e Giuntoli è alla ricerca di un giocatore che possa dare un apporto maggiore a livello di gol.

Se l’attaccante serbo non segna, infatti, la Juventus fa fatica non solo ad andare a rete, ma anche a creare occasioni, soprattutto contro squadre che si chiudono e c’è quindi bisogno di un altro attaccante capace di spaccare in due le partite. Oltre a Jonathan David, considerato il grande obiettivo di mercato dei bianconeri, Giuntoli ha intenzione di riportare in Italia Joshua Zirkzee che al Manchester United non sta di certo brillando e l’esonero di Ten Hag potrebbe ora favorire il rientro in Serie A del giocatore.

Juventus, ritorno di fiamma per Zirkzee: l’olandese può tornare in Serie A

Inseguito a lungo dalla Juventus la scorsa estate su ordine di Thiago Motta, Joshua Zirkzee torna ad essere un nome caldo per i bianconeri per la prossima sessione di mercato. L’avventura al Manchester United è stata fin qui poco esaltante per l’attaccante olandese che ora potrebbe pensare al ritorno in Serie A, soprattutto dopo l’esonero di Ten Hag che lo aveva voluto fortemente con sé.

L’addio dell’allenatore olandese è un assist perfetto per la Juventus che sta valutando concretamente l’ipotesi di riportare Zirkzee in Serie A proponendo al Manchester United una trattativa sulla base di un prestito. Prestito che potrebbe essere secco o con diritto di riscatto, ma molto dipenderà dalla volontà dello United che ha investito un totale di 45 milioni di euro per strappare Zirkzee al Bologna e salutarlo dopo appena sei mesi ad un prezzo inferiore sarebbe economicamente un’operazione disastrosa.

Per gennaio, Zirkzee torna dunque ad essere un obiettivo importante per la Juventus che, però, sta sondando anche altre piste qualora lo United decidesse di trattenere il giocatore. Oltre all’attaccante olandese, piacciono anche Lorenzo Lucca dell’Udinese, Beto dell’Everton e Kalimuendo del Rennes.