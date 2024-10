Juventus, Thiago Motta l’ha fatto ancora: altro big escluso

Juventus, Thiago Motta lo ha fatto ancora: anche nel match di questa sera contro il Parma si va verso un’esclusione eccellente.

Stasera la Juventus torna in campo per ritrovare la vittoria dopo il pareggio contro l’Inter. Serve a tutti i costi un’affermazione, anche perché il turno è favorevole.

Ma Thiago Motta non sembra essere intenzionato a fermare quelli che a molti sembrano dei veri e propri esperimenti. I giovani prima, lanciati dall’inizio senza paura, i cambi poi, alcuni difficili da capire, e infine le esclusioni eccellenti. Tutte scelte che l’allenatore della Juventus ha fatto nel corso di questi primi mesi e che fino al momento gli hanno dato ragione. Tornando alla partita di questa sera il rischio enorme di un’altra esclusione eccellente c’è, eccome.

Juventus, Motta tiene fuori Danilo

Fuori Danilo. Dopo due prestazioni sicuramente non all’altezza della situazione. Queste le informazioni che sono state riportate da Sky Sport nel corso del pomeriggio, in quella fase di avvicinamento alla partita dove tutti cercano di capire qualcosa sulla formazione iniziale. In campo quindi, dopo una doppia esclusione che ha fatto rumore, ci dovrebbe tornare dal primo minuto Federico Gatti, del quale ieri in conferenza stampa Motta ha parlato, negando in tutti i modi sia un’ipotetica mancanza di impegno in allenamento, sia un diverbio.

Insomma, Danilo starà a guardare i compagni contro il Parma, le indicazioni dicono questo ed è una scelta che a molti appare anche corretta: il giocatore contro lo Stoccarda ha fatto male e contro l’Inter non si è ripreso. Il fallo su Thuram che ha mandato per la prima volta dagli undici metri Zielinski è da matita rossa per un giocatore che ha la sua esperienza. Poi altre uscite e vuoto durante la partita e in generale una gestione di certo non impeccabile. A quanto pare in casa Juventus è arrivato il momento nel quale non si guarda più in faccia nessuno.