Rinvio del match tanto atteso: decisione UFFICIALE in arrivo

Una gara di calcio deve fare i conti con tante componenti previste, e prevedibili, e con altre le cui conseguenze non sono immaginabili. L’estate è ormai andata e l’autunno, nonostante le sue ancora elevate temperature, in alcune zone dell’Italia ha di fatto ricordato l’avvenuto passaggio stagionale.

Un passaggio che si sta concretamente avvertendo anche in altre zone dell’Europa. Ad esempio nella vicina Spagna. In particolar modo è la Spagna orientale a vivere, in queste ore, una situazione drammatica per via delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito, in misura maggiore, la Comunità Valenciana. I temporali intensi e piogge abbondanti fanno parte della cosiddetta DANA, (Depresion Aislada en Niveles Altos), un fenomeno meteorologico tipico della Spagna e del Mediterraneo occidentale, come ci informa 3bmeteo.com. Le avverse condizioni meteo nella zona di Valencia portano un’immediata conseguenza anche nel calcio.

Rinvio del match tanto atteso. In arrivo la decisione della Federcalcio spagnola

Quanto sta avvenendo in queste ore in Spagna, nella provincia di Valencia, lo hanno vissuto sulla propria pelle, per ben due volte, e nel giro di poche settimane, le popolazioni della nostra Emilia-Romagna.

Lo sport ed il calcio, in questa situazione specifica, non possono far altro che fermarsi di fronte all’emergenza climatica. A seguito di ciò il Valencia CF: ” ha chiesto alla Reale Federcalcio spagnola (RFEF) di rinviare la partita contro il CP Parla Escuela nel primo turno della Copa del Rey 2024/25, in programma questo mercoledì (21:00) a Madrid“, come riportato da infobae.com. Il club valenziano ritiene infatti che questa sia la misura necessaria visto quanto sta accadendo nell’intera provincia di Valencia a causa della DANA. Si attende a stretto giro di posta la comunicazione ufficiale da parte della Federcalcio spagnola.