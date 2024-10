Tabula rasa Juventus: scelta fatta sul nuovo bomber

Calciomercato Juventus, dentro i bianconeri è tabula rasa: scelta fatta per quello che dovrebbe essere il nuovo bomber di Motta

Ma arriva o no questo attaccante? Arriva un sostituto di Vlahovic per la seconda parte della stagione visto che Milik è ancora fuori ai box e nel momento in cui sarà di nuovo in campo avrà sicuramente bisogno di tempo per rimettersi a pari con i compagni?

Sono sicuramente queste un paio di domande che si fanno i tifosi della Juventus in questo momento. Oltre a cercare di capire, ovviamente, chi sarà il sostituto di Bremer: quello sì, il difensore a Motta dovrà essere regalato per una questione numerica e in questo caso sappiamo che dovrebbe arrivare in prestito, almeno per sei mesi. Dei profili sono venuti fuori in queste settimane. Così come dei profili sono venuti fuori anche per l’attaccante. Ma secondo le informazioni riportate dal giornalista Michele De Blasis, la situazione dentro la Juve, almeno per quanto riguarda gli investimenti da fare sulla prima linea, è assai diversa da quella che fino al momento è stata raccontata.

Calciomercato Juventus, tutto fermo per l’attaccante

“La Juventus ancora non ha valutato se prendere un attaccante a gennaio, tutto dipenderà dal rientro di Milik a dicembre. Fino a quel periodo non ci saranno contatti per un sostituto di Vlahovic: oggi zero chiacchiere sia per Bonny o Lucca“.