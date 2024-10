La Juve ha un grosso problema: salta il vice Vlahovic

Dusan Vlahovic, il problema della Juventus è il suo vice: salta tutto, arriva la rivelazione che lascia di stucco i tifosi bianconeri

Il 4-4 di San Siro è l’ennesima riprova del fatto che la Juventus plasmata da Thiago Motta possa concretamente puntare allo Scudetto. un big match, quello contro l’Inter che un anno fa ‘ammazzava’ il campionato e si prendeva la seconda stella, nella quale la compagine bianconera se l’è giocata fino alla fine.

Tra i protagonisti vi è sicuramente stato Dusan Vlahovic, autore del temporaneo 1-1. Il serbo era e rimane il punto di riferimento nell’attacco della Juventus per per lui spese una cifra importantissima nel gennaio 2022. Adesso, Vlahovic si ritrova a fare i conti con un rendimento di alto livello in campo ma anche questioni contrattuali che la dirigenza bianconera sta provando a sistemare il prima possibile. Si parla di rinnovo, visto che il contratto della punta scadrà il 30 giugno 2026.

Si valutano le condizioni per chiudere l’intesa e rimanere, a lungo, insieme. Intanto, però, l’ex centravanti della Fiorentina si sta ritrovando a giocare praticamente sempre. Dopo l’addio di Kean in estate e con i problemi fisici di Milik, Vlahovic non ha scelta: resta l’unico vero bomber a disposizione di Motta. E per quel che riguarda la scelta di un vice, è arrivato un annuncio che non lascia tranquilli i tifosi bianconeri.

Vice Vlahovic, cambia tutto: “Arriva solo così”

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Albanese è intervenuto durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’. E tra i temi trattati riguardo al momento della Juventus è venuto a galla, inevitabilmente, quello di un potenziale rinforzo in attacco per il mese di gennaio.

La questione riguardante il vice Vlahovic rimane scottante, con il serbo che non ha nemmeno ancora rinnovato e ha dietro di sé il vuoto: nella rosa di Thiago Motta, visto anche le pessime condizioni di Milik, l’unico vero centravanti è proprio Dusan: “Vice Vlahovic? È un problema. Thiago Motta ha provato tutti in quel ruolo, Mbangula, Weahm ed Yildiz. Resta da capire la situazione intorno a Milik, in modo da concentrarsi sull’arrivo di un difensore importante”. Si parla di Skriniar, da tempo: ma per il giornalista si tratterebbe “più di un sogno che un obiettivo realistico”.

Il nodo dunque resta inevitabilmente l’attacco, con Vlahovic che a questo punto rischia di fare gli straordinari. Il pensiero di Albanese è chiaro: “Se al rientro dall’infortunio Milik darà garanzie, allora si penserà da un trequartista. Altrimenti occhio ad un attaccante, magari sfruttando le occasioni di fine gennaio“. Sulle spalle di Vlahovic, dunque, tutto il peso dell’attacco della Juve. A gennaio si vedrà: intanto il serbo ha racimolato 8 gol con 1 assist vincente in 12 presenze tra campionato e coppe.