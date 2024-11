Juventus, UFFICIALE: match rinviato. L’intasato calendario calcistico ha reso noti ulteriori appuntamenti. Per i bianconeri ci sono novità importanti.

Da una parte la potenza economica delle televisioni, dall’altra l’avidità di denaro di FIFA e UEFA stanno sempre più stringendo in una morsa ‘mortale’ il calcio. La stagione 2024-25 durerà, per alcune società, se non vi saranno repentini ripensamenti in corsa, esattamente dodici mesi.

In aggiunta alla già ‘piena’ canonica stagione calcistica la FIFA ha pensato bene di aggiungere il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Un calendario che sembra sfinire tutti, società, giocatori e tifosi. Se poi i calciatori, gli attori protagonisti del grande show mediatico, continuano a infortunarsi non c’è problema. Sono pagati tanto anche per ‘sopportare’ gli inconvenienti del mestiere e le società, per poterli poi pagarli tanto, devono ‘sottostare’ a calendari ‘impossibili’.

Aumentano le competizioni ma i giorni a disposizione sono sempre gli stessi.

Juventus, UFFICIALE: il match è rinviato. La nuova data

Ormai si lavora a cervellotici incroci che soltanto sofisticati computer sono in grado di stilare. Nel frattempo la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della 19.ima e 20.ima giornata di campionato, come ricordato da sportmediaset.mediaset.it.

Al contempo slittano le gare della Juventus per via degli impegni della formazione bianconera nella Supercoppa italiana. Il Derby della Mole, Torino-Juventus, verrà anticipato a sabato 11 gennaio. Orario d’inizio ore 18.00. Il 14 gennaio, invece, si giocherà Atalanta-Juventus. Per quanto riguarda il calendario della Supercoppa italiana l’entrata in scena della Juventus è prevista per venerdì 2 gennaio. I bianconeri di Thiago Motta affronteranno il Milan di Paulo Fonseca. Il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, è prevista la finale.

Il calendario della Juventus, della durata di 12 mesi, sta via via prendendo forma.