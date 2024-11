La Juve vuole lo sconto: affare possibile solo in prestito

Colpo Juventus previsto nel mercato di gennaio. La squadra di Thiago Motta sta cercando di ottenere il prestito di questo calciatore.

Forte, completa, giovane ma con un andamento ancora troppo altalenante e discontinuo. Questa la sintesi di inizio stagione per la Juventus di Thiago Motta, una squadra che ancora non convince pienamente i propri tifosi e tutta l’opinione pubblica. Nonostante i quasi 180 milioni di euro spesi in estate per rinforzare la rosa, la Juve non è ancora stata in grado di fare il salto di qualità.

Una squadra come detto a più volti, capace di regalare grandi imprese nei momenti di difficoltà, come la vittoria di Lipsia in inferiorità numerica o il pareggio spettacolare in rimonta contro l’Inter. Per poi perdersi nei momenti giusti, quando ci si aspetterebbe il passo giusto per tornare grande: vedi i pareggi interni molto deludenti con Cagliari e Parma, che hanno rallentato il cammino dei bianconeri.

Uno dei problemi nati nell’ultimo periodo riguarda la difesa. In particolare l’infortunio grave di Gleison Bremer, il centrale brasiliano ex Torino considerato leader assoluto della retroguardia, ma costretto a restare ai box per tutto l’arco della stagione a causa della lesione al ginocchio. Da quando Bremer è fuori, la Juventus ha cominciato a subire più reti del previsto. Ecco perché a gennaio la società bianconera è costretta a correre ai ripari e regalare a Motta un nuovo centrale di livello.

Juventus, smacco all’Inter: l’ex nerazzurro arriva a gennaio

Occhi puntati dunque sul mercato dei difensori. Il d.s. bianconero Cristiano Giuntoli sta già sondando il terreno per alcuni profili che potrebbero far comodo da gennaio alla retroguardia della Juventus. Oltre a nomi di ‘nicchia’, è spuntata di recente l’ipotesi Milan Skriniar, centrale slovacco in forza al PSG.

Skriniar, ex stella dell’Inter, non sta trovando spazio nel club francese. Il suo ruolino stagionale parla di sole tre presenze in campionato (due da titolare) e zero apparizioni in Champions League. Il tecnico Luis Enrique gli sta preferendo altri compagni di reparto e il PSG non farebbe grossa resistenza in caso di offerte.

Come scrive Calciomercato.com, la Juve però deve superare lo scoglio dell’alto ingaggio di Skriniar. L’ex nerazzurro percepisce 9 milioni netti a stagione. Dunque l’unica opportunità per i bianconeri è ottenere il prestito da gennaio del difensore, con parte dello stipendio a carico del suo club d’appartenenza.

Una possibilità al momento non ancora concreta, ma la trattativa potrebbe svilupparsi a breve. Skriniar, visto il flop a Parigi, tornerebbe volentieri in Serie A. La Juve farebbe un piccolo smacco ai rivali dell’Inter, assicurandosi un’ex stella nerazzurra per tentare l’assalto ai piani alti della classifica.