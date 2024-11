Lo scambio taglia fuori la Juve: benservito Giuntoli, addio al suo pupillo

A pochi istanti dal fischio d’inizio della gara contro l’Udinese, la Juventus continua ad essere al centro di molteplici indiscrezioni di mercato

A caccia di certezze. Reduce dal deludente pareggio casalingo contro il Parma e più in generale dal solo punto conquistato nelle ultime tre uscite ufficiali, la Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi. Con il Napoli che ha ormai ingranato la marcia, perdere contatto dalla vetta significherebbe precludersi la possibilità di vittoria finale già in autunno.

Proprio con gli Azzurri, però, la ‘Vecchia Signora’ potrebbero dar vita ad un interessante intreccio in sede di calciomercato. A tal proposito, uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai bianconeri in queste ultime settimane è sicuramente quello di Giacomo Raspadori. Ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, l’ex attaccante del Sassuolo potrebbe rappresentare un’occasione interessante per la Juventus. Tuttavia, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non ha mai seriamente aperto a questo tipo di ipotesi. Intervenuto sull’argomento, anche Pierpaolo Marino si è espresso sul tema, suggerendo una pista a sorpresa.

Ecco quanto riferito dall’ex dirigente del Napoli sulle frequenze di ‘Radio Marte’: “Raspadori via per Rashford? Si tratta di un’operazione che vedrei bene. Simeone merita di giocare di più e si guadagna gli spazi che può. Raspadori, invece, deve crescere: la cessione di una punta di valore può creare la possibilità di avviare trattative in ruoli dove c’è meno competitività. Sotto questo punto di vista, vedrei bene Rashford e un acquisto in difesa“. Secondo Marino, dunque, il Napoli dovrebbe provare a sondare il terreno con lo United per capire la fattibilità dell’operazione Rashford, calciatore che negli ultimi mesi sta attraversando una problematica fase involutiva. Inutile ribadire come l’eventuale addio di Raspadori destinazione Premier League, priverebbe la Juve di un obiettivo importante per le prossime sessioni di calciomercato. Staremo a vedere cosa succederà.