Voti Udinese-Juventus 0-2, Thuram giganteggia: Vlahovic non convince

Voti Udinese-Juventus: vittoria fondamentale per i bianconeri, che la chiudono nel primo tempo e nella ripresa poi gestiscono. Vlahovic non convince

Una vittoria fondamentale, per andare al terzo posto in classifica almeno per una notte, in attesa delle altre contendenti non solo allo scudetto ma anche al posto Champions League, e mettersi alle spalle un periodo con tre pareggi. Una buona Juve.

Hanno deciso nel primo tempo l’autorete di Okoye, dopo la grande azione di Thuram che ha centrato il legno, e poi la conclusione di Savona, sempre dopo un palo, questa volta centrato da Yildiz. Nonostante questo, come vi abbiamo raccontato prima, Thiago Motta non è stato così contento: nella prima parte di gara il tecnico chiedeva ai suoi ragazzi in campo di cercare velocemente la verticalizzazione vista anche la difesa tenuta alta dall’Udinese. Lo hanno seguito poco, però alla fine il risultato, l’unica cosa che conta, è arrivato.

Voti Udinese-Juventus: è Thuram il migliore

Nel secondo tempo invece abbiamo visto una squadra meno aggressiva, più concentrata, soprattutto per non prenderle e per non permettere all’Udinese di rientrare in partita. Una Juve che ha rischiato lo stesso, soprattutto in un’occasione: Lucca di testa a dieci dal termine ha colpito la traversa. Sarebbero stati minuti di fuoco finali. E invece, meglio così.

Di Gregorio torna quindi a non prendere gol – dopo “l’abbuffata” sotto questo aspetto nella primissima parte di stagione e questo non può che essere un bene. Il migliore, secondo noi, è stato Thuram: non solo per aver propiziato il primo gol, quello che ha spaccato la partita, ma anche per essere riuscito in più di un’occasione a strappare in mezzo. Non bene Vlahovic, che l’ha vista poco, così come Koopmeiners, che almeno però è rimasto per tutti i 90 minuti dentro al campo, dimostrando di essersi messo alle spalle il problema fisico che lo aveva tenuto fuori per diverso tempo. E sotto questo aspetto Motta può sorridere, peccato per il gol sbagliato nel finale.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6,5 (80′ Danilo sv), Gatti 6,5, Kalulu 6, Cambiaso 6,5 (80′ Cabal sv); Locatelli 6,5, Thuram 7 (70′ McKennie 5,5); Weah 6,5 (87′ Mbangula sv), Koopmeiners 5,5, Yildiz 6,5; Vlahovic 5,5 (70′ Conceicao 6). Allenatore: Motta 6,5