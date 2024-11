Emergenza da Champions: dieci calciatori saltano Lille-Juventus

Emergenza in Champions League: dieci calciatori salteranno il match di martedì sera. Ecco le condizioni dopo l’ultimo ko

Martedì si torna in campo, in Champions League, in un match difficile sul campo del Lille che fino al momento le ha vinte tutte.

E mica partite semplici: ha fatto bottino pieno superando in casa il Real Madrid e in trasferta l’Atletico Madrid. Impegni difficilissimi. Eppure con abnegazione e trascinati da David, quel centravanti che anche i bianconeri cercano sul mercato, hanno fatto bottino pieno sia nell’uno che nell’altro caso. Ci sarà il canadese, anche martedì sera, mentre non ci saranno altri dieci compagni, tutti infortunati.

Emergenza in Champions League: al Lille mancano 10 uomini

L’ultimo che si è aggiunto alla lista – anche se rimane in dubbio ma è assai difficile vederlo in campo – è Meunier, il terzino destro che contro il Lione in campionato è uscito in anticipo dal campo. A Genesio mancheranno Andre Gomes, Haraldsson, Fernandes, Bentaleb, Umtiti, Santos, Cabella, Ismaily e Mbappé (fratello del giocatore del Real Madrid).

Una lista lunghissima, di quelle che mettono paura a Genesio che al momento non sa davvero che squadra mandare in campo dal primo minuto. Un Lille incerottato, ma anche la Juve non è da meno visto che sicuro mancheranno Bremer, Milik e Nico Gonzalez. E dopo la gara contro l’Udinese, si devono valutare le condizioni fisiche di tutti gli uomini che hanno giocato. Anche perché domenica prossima c’è il derby contro il Torino e visto lo scontro diretto tra Inter e Napoli a San Siro qualche punto a una delle due si potrebbe realmente rosicchiare. Quindi occhio anche a quelle che saranno le scelte di Motta. Ma il Lille, per fortuna della Juve in questo caso, non se la passa benissimo.