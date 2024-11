Fuoco e fiamme su Thiago Motta e Yildiz: “Imbarazzante”

Nuova bufera per la Juventus finita nel mirino dei critici, questa volta c’entrano Motta e Yildiz.

Dopo aver messo in archivio la sfida con l’Udinese, per la Juventus sarà presto tempo di tornare a pensare al rettangolo di gioco. A partire da lunedì prossimo, il club di Thiago Motta dovrà tornare ad allenarsi per farsi trovare pronto quando arriveranno i prossimi impegni. Martedì, infatti, si scenderà nuovamente in campo in Champions League.

Sei punti in tre partite per la compagine bianconera che conto lo Stoccarda, la settimana scorsa, ha perso il suo primo appuntamento europeo. Per questo contro il Lille, in terra francese, bisognerà mettercela tutta per rialzare la testa. Peccato, però, che qualcuno in questo periodo abbia deciso di mettere un po’ di zizzania. Alcune scelte del mister non sono affatto piaciute.

Soprattutto come ha deciso di gestire il gioiellino Kenan Yildiz, fantasista sulla scia di Alessandro Del Piero che ha incantato tutti e che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere uno dei fenomeni di oggi e di domani. Purtroppo, però, Motta sembra aver deciso di abbracciare una filosofia che non sta accontentando proprio tutti.

Motta, c’è un problema con Yildiz: ecco cosa sta succedendo

Chi ha deciso di puntare il dito contro le scelte del mister è stato l’ex Juve Alessio Tacchinardi. Intervenuto a Pressing, l’ex centrocampista bianconero si è scagliato contro Motta dicendo che è imbarazzante tenere uno come Yildiz fuori dal campo. Soprattutto dopo quello che è riuscito a fare a San Siro: il giovane turco è entrato dalla panchina e ha realizzato una doppietta che ha letteralmente svoltato la partita ai suoi.

E qual è stata la risposta del tecnico dopo una prestazione così di livello? Fargli fare panchina anche contro il Parma. Mossa che ha fatto imbufalire Tacchinardi che in diretta tv proprio non è riuscito a contenersi. Insomma, per l’ex mediano Motta sta vivendo un momento di confusione e dovrà presto trovare il bandolo della matassa se vorrà accorciare sul Napoli capolista.

Alcune scelte sono state giudicate discutibili, come puntare su Danilo nonostante sia evidentemente fuori condizione, ha ribadito l’ex centrocampista, e questo è in parte costato caro alla Juve che ha perso terreno. Il campionato è tuttavia ancora lungo e le qualità per riemergere ci sono. L’obiettivo stagionale è andare avanti in Champions e confermarsi tra le prime quattro del campionato. Il club è assolutamente in linea nonostante tutto.