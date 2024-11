Prima lo hanno venduto, adesso torna gratis: è il sostituto di Bremer

La Juventus si sta concentrando sulla ricerca del sostituto di Bremer. Nel mirino una vecchia conoscenza bianconera: può tornare gratis.

L’infortunio di Gleison Bremer ha cambiato radicalmente la stagione ed i piani di mercato della Juventus. I bianconeri, nelle 5 partite fin qui affrontate senza il brasiliano tra Serie A e Champions League, hanno infatti incassato ben 8 reti subendo spesso le folate offensive avversarie. Da qui l’idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli di mettere in stand-by il casting volto ad individuare un vice-Vlahovic per concentrarsi sulla caccia ad un nuovo difensore di comprovata qualità da regalare a gennaio a Thiago Motta.

Diversi i profili vagliati dal dirigente, il cui preferito risponde al nome di Milan Skriniar. Lo slovacco è finito ai margini nel Paris Saint Germain (appena 3 apparizioni) e spinge per fare rientro in Italia. Torino, in tal senso, rappresenta una metà più che gradita dall’ex Inter che ha dato mandato al proprio entourage di approfondire la pista. Riuscire ad ingaggiarlo, però, non si preannuncia facile: il motivo è da ricercare nell’alto stipendio percepito dal 29enne, pari a 9 milioni. Per condurre in porto la trattativa Giuntoli dovrà quindi convincere il PSG a pagare una quota consistente dell’ingaggio.

I contatti tra le parti proseguiranno ma, nel frattempo, la Vecchia Signora sta lavorando ad una serie di alternative. Nel mirino, ad esempio, è finito Jaka Bijol dell’Udinese protagonista di una buona prima parte di stagione. Vivo, inoltre, l’interessamento nei confronti di Jonathan Tah, colonna portante del Bayer Leverkusen al quale è legato fino al 30 giugno 2025. Il 28enne, nonostante l’importante ruolo svolto alla corte di Xabi Alonso e la concreta prospettiva di continuare a vincere trofei in maglia rossonera, non intende rinnovare ed ha aperto alla possibilità di andare via già a gennaio.

Mercato Juventus, Giuntoli punta su una vecchia conoscenza: è lui il post-Bremer

E non finisce qua, perché il taccuino di Giuntoli comprende pure una vecchia conoscenza della Juventus. Parliamo di Radu Dragusin, cresciuto nelle giovanili bianconere e poi passato al Genoa che, nello scorso gennaio, lo ha venduto per 25 milioni al Tottenham. L’avventura in Inghilterra del rumeno non sta proseguendo nel migliore dei modi. Anzi, il tecnico Ange Postecoglou lo considera una riserva: solo 6 presenze tra Premier, Europa League e Coppa di Lega.

Il manager si è iscritto alla corsa e a breve si farà avanti, proponendo un prestito di 6 mesi. Un colpo, questo, dettato da varie motivazioni. Dragusin conosce già bene l’ambiente e non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi nella nuova realtà. Inoltre, il costo per riportarlo in Italia sarebbe nullo, o quasi.