La Juve è crollata: adesso sono costretti, ecco l’ex nerazzurro

La Juve deve ora correre sul mercato: un ex nerazzurro per i bianconeri, la decisione non si può più rinviare

La Juventus è tornata al succsso nell’ultimo turno di campionato. Un 2-0 rifilato all’Udinese in una gara non senza polemiche, soprattutto di marca friulana per alcune decisioni dell’arbitro, considerato a più riprese inadeguato. L’autogol di Okoye dopo una carambola su conclusione di Thuram (palo del centrocampista e palla che rimbalza sulla schiena del portiere), la rete di Savona dopo un altro palo, stavolta di Yildiz.

Un 2-0 che ha rimesso in marcia i bianconeri dopo i due pari con Thiago Motta che può guardare con fiducia alla sfida di Champions League ed al derby contro il Torino nel prossimo turno. Tante le note positive per l’allenatore che può finalmente sorridere anche per la difesa. Stavolta c’è il numero zero nella casella dei gol incassati, una noizia positiva dopo le sei reti subite nelle due gare precedenti.

Un dato che aveva fatto scattare l’allarme in casa bianconera: quattro i gol incassati dall’Inter e due dal Parma, un vero e proprio disastro dopo le prime gare in cui la Juve di reti non ne aveva proprio incassate, risultando la miglior difesa del torneo.

Juventus, decisione presa: arriva anche l’annuncio

Il crollo della difesa delle settimane scorse è da addossare anche e soprattutto al grave infortunio di Gleison Bremer. La lesione del crociato lo terrà fuori per tutta la stagione ed è stato un durissimo colpo per la Juve: sul brasiliano, infatti, Motta aveva “fondato” il suo reparto arretrato, chiuso a doppia mandata proprio dalle prestazioni dell’ex Torino.

E così, con l’infortunio di Bremer, c’è stato un vero e proprio smarrimento: Gatti e Kalulu gli unici superstiti, Danilo e Cabal adattati ma con un rendimento non all’altezza, almeno fin qui. E così si è reso quasi necessario per la Juventus il dover ricorrere al mercato per rinforzare il reparto arretrato che era il fiore all’occhiello della squadra.

D’altronde anche il football director Cristiano Giuntoli, nel pregara di Udine, ha ammesso come la priorità sia il centrale rispetto all’attaccante. E così, per tamponare questa emorragia di punti e di gol incassati – ben sette nelle ultime quattro gare, era appena uno dopo le prime otto – è stato individuato anche il rinforzo ideale.

Si tratta di Milan Skriniar, difensore ex Sampdoria ed Inter che al Paris Saint Germain sta trovando decisamente poco spazio. Lo slovacco vuole lasciare la Francia ma il suo stipendio da 9 milioni netti l’anno è insostenibile per la Juve che potrebbe prenderlo solo in prestito ma con un contributo del PSG. Ecco perché non mancano le alternative, da Bijol dell’Udinese a Tah del Bayer Leverkusen che ha un contratto in scadenza a giugno.