Juventus, esonero sempre più vicino: ribaltone improvviso

Ribaltone improvviso sulla panchina della Juventus: l’esonero è sempre più vicino dopo l’ultima deludente prestazione offerta dalla squadra

La stagione 2024-2025 è, in pratica, un vero e proprio anno zero per la Juventus che ha deciso di ripartire dando il via ad un nuovo progetto tanto in prima squadra quanto per la Next Gen.

La volontà del club bianconero è stata quella di ripartire dai giovani e non a caso per la prima squadra è stato eletto Thiago Motta come nuovo allenatore. Nonostante la grande impresa con il Bologna dello scorso anno, il tecnico italo-brasiliano resta ancora inesperto e non sorprende stia trovando tante difficoltà alla guida di una squadra così prestigioso, la prima della sua lunga carriera da allenatore.

Nelle ultime settimane soprattutto, Thiago Motta ha dovuto fare i conti con il primo vero periodo di difficoltà dove sono arrivati tanti gol subiti in campionato e la prima sconfitta stagionale in Champions League contro lo Stoccarda. In campionato, l’ultimo successo ottenuto contro l’Udinese ha permesso alla Juventus di respirare, ma ora Thiago Motta è chiamato ad avere continuità per non inimicarsi i tifosi bianconeri che vogliono una squadra sempre al top.

Se per Thiago Motta non è stato un periodo facile, è invece tremendo quello che sta passando l’allenatore della Next Gen Paolo Montero. Divenuto nuovo allenatore dell’under 23 bianconera, si pensava che l’ex difensore potesse far ambire la squadra a grandi traguardi ed invece dopo tredici giornate, la seconda squadra della Vecchia Signora occupa l’ultimo posto del Girone C e la panchina del “Pigna” inizia davvero a traballare.

Juventus Next Gen in grave difficoltà: si va verso l’esonero di Montero

Paolo Montero potrebbe avere le ore contate sulla panchina della Juventus Next Gen. Nell’ultimo weekend è arrivato un insipido pareggio per 0-0 contro il Latina che non ha per niente trascinato via la squadra bianconera dalle pericolose sabbie mobili nelle quali si trova. In appena tredici giornate di campionato, l’under 23 bianconera ha conquistato la miseria di soli 7 punti, conquistando appena un successo e collezionando la bellezza di 8 sconfitte e 25 gol subiti.

Oltre ad essere ultima in classifica nel Girone C di Serie C, la Juventus Next Gen è anche la peggior difesa ed i pessimi risultati ottenuti fin qui rischiano di condannare presto la squadra alla retrocessione in Serie D. La Juventus vuole assolutamente che la sua seconda squadra mantenga la categoria per far crescere i propri giovani in un campionato più competitivo e per questo motivo sta seriamente valutando l’esonero di Montero che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

In casa bianconera sono ore di riflessione e secondo quanto riportato da TuttoC pochi giorni fa si sta pensando ad un ritorno di Massimo Brambilla, già tecnico della Next Gen dal 2022 al 2024. Il tecnico è ancora senza panchina dopo essersi rifiutato di tornare sulla panchina del Foggia dove ha vissuto una breve parentesi, risolvendo il proprio contratto. Da capire, però, se ci saranno i margini per il ritorno di Brambilla a Torino o se i bianconeri dovranno puntare su un nome nuovo per sostituire un Montero destinato ad essere allontanato.