Non è l’attaccante per Thiago Motta: come con Allegri, offerta folle Vlahovic

Dusan Vlahovic non è l’attaccante per Thiago Motta: il serbo sta trovando le stesse difficoltà come con Allegri, a questo punto è probabile l’addio. Offerta folle possibile

Dusan Vlahovic è finito di nuovo al centro di polemiche e critiche. Questa è la tassa da pagare quando si è tra gli attaccanti più promettenti nel panorama internazionale e si gioca per la Juve. Se non si fa gol, si diventa oggetto di discussione ad ogni partita. Il serbo sta tra l’altro vivendo una situazione surreale, in cui non ha sostituti naturali con Thiago Motta costretto ad impiegarlo ogni tre giorni, pur necessitando di riposo.

Gli alti e bassi di Vlahovic con la Juve vanno avanti sin da gennaio 2022, ovvero dalla data del suo passaggio dalla Fiorentina (dove era solito segnare caterve di gol) alla Juve. Non è mai stato molto prolifico in bianconero, salvo poi realizzare marcature multiple e decisive se in giornata. Si diceva che questi suoi alti e bassi erano dovuti allo scarso feeling con il gioco di Max Allegri, in quanto il tecnico livornese prediligeva un aspetto pragmatico con il classe 2000 spesso isolato là davanti e costretto a giocare spalle alla porta.

Vlahovic come con Allegri: addio alla Juve? I dettagli

Il passaggio da Allegri a Thiago Motta non ha però sortito gli effetti che in molti si aspettavano. Vero che il gioco dell’ex Bologna non è poi così diverso da quello di Max, ma era lecito attendersi qualcosa in più dal serbo. Non sembra essere cambiato nulla e diversi addetti ai lavori stanno dicendo la loro.

Come ad esempio il giornalista Franco Leonetti, di nota fede bianconera, che si è espresso sul canale YouTube di calciomercato.it. “È lecito farsi qualche domanda su Vlahovic“ esordisce il collega. “Viene da pensare che non è l’attaccante ideale per Thiago Motta, ma è la stessa cosa che dicevamo anche con Allegri”. A questo punto, c’è da parlare di bocciatura assoluta per il serbo? “La verità secondo me sta nel mezzo. Non è Haaland, ma sicuramente la squadra dovrebbe rifornirlo meglio. Ha poche occasioni e non le sfrutta”. Quale futuro per lui e per l’attacco della Juve?

Con il contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo che non è ancora arrivato, non è da escludere un suo addio. Specialmente se dovesse arrivare un’offerta folle, secondo quanto asserito da Leonetti, è probabile che il serbo vada via entro la prossima estate. Al suo posto è monitorato David del Lilla che andrà in scadenza a giugno ma ci sarebbe da liberare un posto in rosa per gli extracomunitari. Altrimenti occhio alla candidatura di Lucca dell’Udinese.